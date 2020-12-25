Çılgın Rosier!

Beşiktaş kazanarak, inandığı yolda yürümeye devam ediyor.

Ankaragücü deyip geçmeyin, son haftalarda inanılmaz iyi mücadele ediyorlar ve kazanamasalar da kaybetmiyorlardı… Beşiktaş çok önemli bir deplasman galibiyeti aldı vesselam.

Erzurumspor maçında harika bir gol atan Vida bu kez de belki sezonun en değerli gollerinden birini attı.

Nokta atışı orta yapan Ghezzal'ın da hakkını verelim.

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Atiba, Josef De Souza Beşiktaş orta sahasının yıkılmaz kaleleri gibi.Hem hücuma katkı veriyorlar, hem savunmaya.Vazgeçilmez oldular… Bir de Roiser var ki, geldiğinde hepimiz tereddütteydik ama o tereddütsüz oynuyor.Yine sahanın en iyilerindendi.Ankaragücü'nün hızlı oyuncularına aman vermedi.Aboubakar gol atsa da, atmasa da Beşiktaş'a büyük katkı sağlıyor.Rakip savunmanın arasına daldığı anda hallaç pamuğu gibi atıyor.Benzer şeyleri Larin için de söyleyebilirim.Ghezzal ise henüz yüzde 30'la oynamasına rağmen çok kaliteli, çok klas…

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