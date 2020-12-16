Sergen VAR!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Alanya maçı sonrası yaptığı açıklamalar VAR sisteminin bir kez daha tartışmaların odak noktasına koydu.

Öncelikle ne demişti Sergen hoca onu anlamaya ve anlatmaya çalışalım… Beşiktaş aleyhine verilen penaltıyı hatırlıyorsunuz, top Rachid Ghezzal'ın koluna geldi ve VAR'ın uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.



KURALA GÖRE PENALTI PEKİ OYUNUN RUHU?

Yani… Kurala bakarsanız pozisyon penaltı… Ancak bunu söylerken İFAB'ın en çok bu konularda çelişkide kaldığını ve elle oynama konusuna bir türlü tam çözüm bulamadığını da hatırlatalım.

Pekiiii… Kural penaltı diyorsa Sergen hoca neye itiraz etmişti!

Şuna; penaltıda ilk şart kasıttır, topun kaleye gitmesini, rakibin vurmasını önlemek, kaleye topu göndermek, topun geçişini engellemek gibi sayabileceğimiz hareketler hep bu kasıt kavramının içindedir.



KASIT UNSURU DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Pozisyonu tekrar hatırlarsak orada olmayan şey işte bu kasıt unsuruydu… Rakibin vurma şansı yok, kaleye giden, rakibinin önüne düşecek olan bir top da söz konusu değil… Yani… Yanisi şu; kurala uygun olsa da futbolun ruhuna ters bir penaltıydı bu…



SERGEN HOCADAN TEHLiKELi SÖYLEM

Sergen hoca işin bu tarafında haklı… Haksız olduğu konu ise böyle bir pozisyondan ya da bazı diğer maçlarda kendi takımı aleyhine meydana gelen hatalardan etkilenip VAR'ı kaldıralım demesiydi… Bu çok tehlikeli bir söylem!

Dahası VAR sistemi devreye girdikten sonra hakemler üzerinden futbolu kontrol eden bazılarının tam da istediği bir isyan söz konusuydu.

Futbolu bir sanayi olarak gören, hiçbir duyguyu önemsemeden liglerin kaderlerini belirmeleye çalışan gruplar dünyanın her yerinde var. İFAB'ın VAR'ı devreye sokması da tam olarak bundan.



"VAR" SiSTEMi DiNAMiTTEN FARKSIZ

O nedenle Sergen hoca (ki futbolculuğunda da bir çok hakem hatasından canı yanmıştı) başta, hakkaniyetli yarış isteyen herkes VAR'ı savunmalıdır.

Dinamitin mucidi Alfred Nobel'in hikayesini bilirsiniz… Nobel'in amacı insanların madenleri daha kolay çıkarmasını sağlamaktı.

Ancak sonrasında bunun bir silah olarak kullanıldığını görünce bin pişman oldu… Bu sebeple, dünya bir anlamda kendisinden özür dilemek adına barışa hizmet edenlere, Nobel ödülü verilir… İcat edilen dinamiti insanların bazıları maden çıkarmak için kullandı, bazıları ise başka insanları öldürmek için… Yani burada bir suçlu arıyorsak dinamit en masum olandır… VAR sistemi de öyle…



SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Elinizde bir teknoloji var siz onu hakkaniyetli sonuçların oluşması, futbolun adaletli bir mücadele halinde oynanması için de kullanabilirsiniz, ligin ayarını bozmak için de… Masum olan VAR, kötü olan insandır bu noktada.

O nedenle VAR sistemini savunmaktan asla vazgeçmek yok.

Hakkaniyetli yarış isteyen herkes bu safta birleşmeli. Çünkü aksi halde futbol yine oyunu çirkinleştirmek isteyenlerin oyuncağı olur.

Bazıları şimdi VAR'ı kullanarak kafaları bulandırmak istiyorlar bu net… Yapmamız gereken onlara karşı dikkatli olmak, çürük elmaları ayıklamak ve VAR'ı savunmaktır.

En azından ben böyle yapacağım.