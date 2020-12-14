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Turgay Demir

Turgay Demir

14 Aralık 2020 | Pazartesi

Büyük balık kaçtı!

Maçın başlarında sakin paslaşmalarda rakip savunma arkasına sarkmak için fırsat kollayan , penaltı golüyle geri düşünce ayarı bozuldu.
Öne geçen o moralle oyunu kontrol etti ve ilk 45'te etkili bir futbol sergiledi. savunma ve orta alanda iyi mücadele etse de, Larin, Aboubakar ve Ghezzal önde top tutamayıp, atak sonlandıramayınca tehlikeli kontrataklar geldi.
Ghezzal karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü yapsa işler daha o dakika düzelebilirdi… ikinci yarıya, doğru bir kararla N'Koudou, Mensah ikilisini alarak başladı. Çıkan Roiser'in boşalttığı sağ kanada Dorukhan'ı çeken Yalçın, Mensah'ı da on numarada kullandı. Bu değişikliklerle daha iyi oynamaya başlayan Beşiktaş beraberliği yakalayabileceği pozisyonlar da buldu… Üst üste kaçırılan pozisyonlar özgüven erozyonu yaratınca bireysel hatalar arttı. Böyle bir pozisyonda Montero rahat uzaklaştırabileceği topun üzerinden atlayınca Utku'yu yanılttı ve bir anlamda maçı bitirdi!.
Sergen hoca ya herro, ya merro restiyle, Güven ve Oğuzhan'ı sahaya attı ve penaltıyla durum 2-1'e geldi ama arkası gelmedi.
Alanyaspor maçın genelinde sahanın her bölgesini etkili kullandı. Siopis, Berkan, Bacesetas başta hepsi görevlerini yaptılar… Babacar'ın atılmasından sonra on kişi kaldıklarında da durumu idare ettiler. Galibiyeti hak ettiklerini söylemeliyim.
F.Bahçe ve 'un kaybettiği ve G.Saray'ın bay olduğu hafta Beşiktaş kazansa, zirveye damga vuracaktı.
Yoksa Alanya'ya deplasmanda yenilmek dünyanın sonu değil ama kaçan balık büyük oldu…

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Etiketler :
Sergen Yalçın, Trabzon, Beşiktaş, Alanyaspor, Kartal

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