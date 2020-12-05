1, 2, 3 tane yetmez!

Beşiktaş çok önemli bir noktaya gelmek üzere; takım artık ezber oynuyor diyebiliriz. Bu ancak çok fazla tekrarla olur.

Demek ki, hoca oynatacağı oyunu, bıktırana kadar çalıştırmış oyuncularına. Duygusal zekaya yüklenmiş deyim yerindeyse… Maçın her anında, kim, nerede, ne yapıyor, herkes biliyor.

Yardımlaşma zirvede, koşu mesafeleri ona keza.

Basit ama etkili paslaşmalar, bitmek, tükenmek bilmeyen bir Kartal saldırısı bu oyunun kısa adı…

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Savunmada risk almak yok, orta sahada ve önde ise inanılmaz bir pres var… Kanatlardan deniyorlar, göbekten zorluyorlar, bıkmadan, usanmadan "Bu maç bizim olacak" dercesine saldırıyorlar.Çok koşan, oynadığı oyundan zevk alan bir takım var karşımızda. Rakibi devirene kadar durmuyorlar.Deyim yerindeyse koç başıyla kale kapısını yıkana kadar zorlayan bir Beşiktaş var artık.Bu da Sergen hocanın eseri. Helal olsun. Ali Feyyaz'lı Beşiktaş'ı izliyordum sanki… Öylesine tanıdıktı herkes… Roiser Recep, Welinton Samet, Rıdvan Kadir, Montero Ulvi olmuştu sanki. Atiba Rıza, N'Kouduo Metin, Aboubakar Ali, Ghezzal Feyyaz'dı sanki.

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