Derbiyi kim kazanır?

Beşiktaş'ın başındaki teknik direktör de, yönetici de, sahadaki futbolcu da Kartal Yürekli olacak… Ben ona bakarım… O nedenle damarını kesseniz kanının siyah-Beyaz aktığına şahit olacağınız Sergen Yalçın bizim kıymetlimizdir… SERGEN DİYE YAZ

ADAM DİYE OKU!

Başakşehir maçı sonrası hem tebrik etmek, hem de ertesi gün A Spor'daki programım 'Bire Bir Futbol'a bağlanmasını rica etmek için görüştüm… Kırmadı… Hem de yayınımız antrenman saatinin hemen öncesine gelmesine rağmen… Uzatmayalım, 'Sergen' diye yazılır 'Adam' diye okunur.

Beşiktaş, Başakşehir karşısında resmen küllerinden doğdu. İlk yarıda ortaya konulan futbol tek kelimeyle muhteşemdi. Başakşehir'e kaleyi göstermediler… Peki aynı şey derbide olabilir mi?

Bu soruya cevap vermek çok kolay değil… Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı ve gerçekten güçlü bir kadrosu var… Buna karşılık Beşiktaş deyim yerindeyse en rahat galibiyetlerini Trabzonspor ve Başakşehir karşısında, hem de üçer golle aldı… Yani, zorları seviyor bu forma… Büyük maçları bir başka oynuyor… Derbide de Sergen Yalçın'ın zekası, yüreğini sahaya serebilen oyuncuların özverisiyle birleşirse Beşiktaş iyi gidişini sürdürebilir… Zor mu, zor ama imkansız değil.

TAKTİK ZEKA!

Bir derbi zaferi için Sergen Yalçın'ın taktik dehasını göstermesinin yanı sıra, her zaman çizgi ötesine geçen Atiba'nın son haline büyük ihtiyaç var… Larin bir kanadı kırıp, dökmeli, Josef De Souza da tüm klasını konuşturmalı… Ve elbette, muhtemelen bu maçta istediği pozisyonları bolca bulabilecek olan Aboubakar da sahne almalı… KEYİFLE İZLERİZ

Keyifli bir derbi izleyeceğimizden kuşkum yok. Fenerbahçe'nin Perotti'si, Beşiktaş'ın Atiba'sı bu maçı en iyi oynayacak isimler arasında yer alıyor bana göre… Kaleci!.. Beşiktaş'ın bir kaleci sorunu var, yani çoğumuza göre durum bu! Peki Sergen hoca ne diyor; ben bu çocuklara güveniyorum, kaleci almayacağım ve yola bu gençlerle devam edeceğim… GENÇLERE GÜVENELİM

O noktada söz biter… Hoca böyle diyorsa, benim açımdan tartışma bitmiştir. Gençlerle yol yürümek isteyene ne denilebilir ki?

Ve maçın hakemi kim olacak… Kim olursa olsun. Her iki camiada hakem algısı yapmayacaktır. Belki sosyal medyadaki troller bir şeyler yapar ama ne sahadaki futbolcular, ne kenardaki teknik adamlar bu tuzağa düşmeyecektir.

HAKEM ARKADAŞ

ADİL OL YETER

Gördüğünü çalan, tereddütte kaldığında VAR avantajını kullanan bir hakem, maçın kaderine etki etmeden harika bir maç yönetebilir. Bu derbi, bunun için son derece uygundur.

O nedenle adı açıklandığı andan itibaren hakem kardeşimizden bir tek beklentimiz var, kimseden korkma, kimseyi kollama, hatayı hatayla telafi etme, gördüğünü çal, VAR'a gitmekten korkma.