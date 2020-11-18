Forma yeter

Beşiktaş taraftarı gözünü savunmaya dikmiş durumda. Covid Kartal'ın kanatlarını bırakmazsa savunmada kim oynayacak bu tartışılıyor.

Sergen Yalçın antrenmanlarda, Mensah, Josef De Souza, Atiba gibi orta sahaları stoperde denerken Dorukhan ve Gökhan Töre'yi savunmanın sağında test ediyormuş. Gelen bilgiler bu yönde… Rosier, Necip ve N'Sakala oynamayacak durumda olurlarsa savunmada ciddi bir revizyon olması muhtemel.

Peki bu korkulacak bir durum mu? Savunma dediğimiz bölgede birbirinin huyunusuyunu bilen oyuncuların olması her zaman büyük avantajdır.. Ancak zorunlu şartlar söz konusu olduğunda durumu nasıl kurtaracağınızı da bilmeniz gerekir. Bu bakışla, Atiba ve De Souza'nın stoper bölgesinde kullanılması bana göre bazı sorunları çözer. Savunmanın solunda Rıdvan var zaten, geriye kalıyor sağ taraf.

Orada Gökhan Töre'yi kullanırsanız Lens etkisizi yapar! Yani pek iyi olmaz… Dorukhan bence daha iyi bir seçenek. Tabii tüm bunlar yukarıda saydığım oyuncuların covid ya da antrenman eksikliği sebebiyle oynamamaları durumunda geçerli.

Sonucunda Beşiktaş tarafından bakınca Başakşehir maçı kolay olmayacak gibi görünüyor… Başakşehir için de çok kolay bir maç olmaz kanaatimce. Beşiktaş zorlukları sever çünkü.

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