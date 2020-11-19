Yazık oldu

Ruslar inşallah yenilir diye başladığımız geceyi Ruslar keşke yenilmeseydi diye bitirdik...

Macarlar'ın 6'sı altı, 8'i sekiz, 9'u dokuz... Bizim 10 oynattığımız Ozan on numara değil, Kenan ne tam bir kanat, ne tam bir santrfor...

Macaristan homojen bir takım, biz ise dengesiziz... Ekol oluşturacağız diyoruz ama ekol şöyle dursun bir sistemimiz bile yok!

Macaristan, İzlanda karşısında bir futbol mucizesi yaşayıp son beş dakikada 1-0'dan 2-1 yapıp şampiyona vizesi almış, yani zevkten dört köşeler... Yorgunlar, zafer sarhoşu durumundalar...

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Kulağımız Sırbistan-Rusya maçında ya, adamlar daha ilk bölümde golü atıp kafamızı rahatlatmışlar. Yapacağımız tek şey önümüzden yemek Macaristan'ı yenmek...Yapamıyoruz. İlk yarı karşılıklı sıradanlıkla geçti... Pek pozisyon da yoktu. İkinci yarıya Macarlar iki değişiklikle başlayıp farklılaştılar.Biz seyrettik... Bilardovari bir de gol yedik ki, sorma gitsin...Cenk, Hakan, Ozan, Kenan, İrfan Can, hepsi dökülüyor ve 55'te Yusuf'u sahaya süren Şenol geri kalanı için 71. dakikayı bekliyor!Gerçekten akıl tutulması! Yahu kötü olan çıkar... Neyi bekliyoruz?Bıkmadık mı beklemekten?

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Rakip kaleye gidiyoruz, kapıyı tıklatıp geri dönüyoruz. Baskı yok, ikinci, üçüncü bindirme hiç yok...Atak oynamıyoruz, oynar gibi yapıyoruz...Yazık... Şu kadroya, bu futbol ve böyle bir sonuç. Hakikaten yazık.Grubu lider bitirip bir üst lige çıkacağız derken, sonuncu olup alt lige düştük...Gel de söyleme şimdi; Budapeşte, gitmeseydik keşke! Bir başka deyişle, rakip Macaristan biz yine tornistan! Çıkarken düştük iyi mi!