Kuruluş Sergen! Diriliş Cenk! Uyanış Beşiktaş!

Öncelikle Koca Çınar Beşiktaş'a geçmiş olsun diyelim.

Ben bu yazıyı yazarken takımdaki Kovid pozitif sayısı sekize çıkmıştı.

Umalım ki, artmasın, azalsın… Öte yandan TFF, covid nedeniyle bazı takımlar, riskli rakamlara ulaştıkları anda hükmen mağlubiyet ya da maç erteleme seçeneklerini tartışıyor.

Bence hükmen mağlubiyet ligin ayarını bozar… Tehlikeli bir seçenek bu… TFF demişken, yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki uçurum bayağı bir azalmış durumda.

Orta yol bulunacak gibi.

Bulunursa iyi olur, herkes işine bakar ve kulüpler de biraz rahatlamış olurlar.

Üçe-beşe pek fazla bakmamak lazım.

Nihat Özdemir'in bu konudaki çabalarına kulüpler ve yayıncı kuruluş da destek verdiği anda bu sorun çözülecektir.

Dönelim ligimize... Beşiktaş, tıpkı bundan önce olduğu gibi milli araya kaybederek girdi. Önceki aranın dönüşü üst üste iki galibiyet olmuştu. Bu defa zor… Rakipler Başakşehir ve Fenerbahçe… Üstelik korana da Kartal'ın kanatlarına yapışmış durumda.

Zaten dar bir kadroya sahip olan Beşiktaş bir de korona nedeniyle iyice zoru girmiş durumda. Öte yandan kimse rahat durmuyor… Birileri sürekli, fitne, fesat peşinde… Sergen Yalçın şu anda ligdeki en sıkıntılı hoca, çünkü kıskanan da çok, ayağına çelme takmak isteyen de… Bize düşen bu zor şartlarda, "Kuruluş Sergen" filmi çekilirken destek olmak.

O desteği de vereceğiz evvelallah.

Ve şimdi gelelim en önemli konuya… Cenk Tosun ismi ilk kulağıma çalındığından bu yana radarlarım açık… Sanki devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor bana.

Yönetimin eli biraz genişlerse, Cenk gerekli fedakarlığı yapar.

Böyle bir gelişme hem Beşiktaş'a büyük güç katar, hem de Cenk'e küllerinden doğma şansı verir.

Önümüzde büyük bir turnuva varken Cenk Tosun gibi büyük bir golcü o turnuvaya yedek kulübesinden gitmek istemez.

O nedenle kiralık da olsa yuvaya dönüşe sıcak bakacaktır… O zaman da ikinci filmi çekmeye başlarız;

Diriliş Cenk!

Ve elbette sonra camia titreyip kendine gelir ve üçüncü filmin hazırlıklarını başlar: UYANIŞ BEŞİKTAŞ!

Olur mu dediğinizi duyar gibiyim!

Neden olmasın!?