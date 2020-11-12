Deniz göründü!

Rusya ve Macaristan maçları öncesi Hırvatlar karşısında kendimizi test ettik… Peki sınavı geçtik mi? Geçtiğimiz bölümler var, çaktığımız bölümler var!

Hazırlık maçları da böyle oyunlardır zaten. Teknik adamlar bir yandan görmek istedikleri yeni isimleri ya da formayı özlemiş olan oyuncuları sahaya sürme şansı bulurken diğer yandan son derece cesur taktiklerle takımın son durumunu görmek isterler.

H H H

İlk yarıda hem biz, hem Hırvatlar daha disiplinliydi. Cenk Tosun'la öne geçtik ama koruma konusunda sıkıntılıydık. Hırvatlar yetişti derken, her şekilde çok tartışılan Caner harika bir uzun pasla Deniz'i gördü… Gördü derken, öyle böyle değil, 30 metrelik nokta atışıyla gördü… Fenerbahçe'den hatırladığımız Deniz'in o pozisyonu harcamasını beklerken Başakşehir'de başkalaşmış olan Deniz'in güzel golüyle sevindik… Hani denizcilerin kara göründüğü haykırışı vardır ya, bu kez tersini söylemek şart oldu. Deniz göründü!

Hırvatlar ikinci yarıya fırtına gibi başladı desek yeridir. Bir anda "üçlük" olduk… Daha fazlasını da Uğurcan kurtardı.

Sonra yine toparladık ve Cengiz'in imzasıyla, Türkiye-Hırvatistan maçlarında genellikle bozulmayan eşitlik, yine tabelaya yerleşti… Hazırlık maçında toplam altı gol mü?

Hiç fena değil… H H H

Attığımız gollerle özgüven kazandığımız kesin, yediklerimiz nedeniyle iyi bir özeleştiriyi hak ediyoruz. Şenol hoca bunu yapacaktır.

Özellikle de baskı altında doğru paslaşma konusunda iyi ders çalışmamız şart. Hırvatlar önde bastıkları bölümlerde şaşkına döndük… Hataların büyük çoğunluğunu da bu anlarda yaptık.

Doğru ve çabuk paslarla baskıdan kurtulmayı ezber haline getirmemiz şart!..