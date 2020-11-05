Öz evlat Sergen

Beşiktaş zor zamanlardan geçiyor. Böyle bir dönemde öz evlat Sergen Yalçın'ın takımının başında olması büyük bir şans. Çünkü el oğlu böyle kahır çekmez...

Sergen hoca her şeye rağmen kendisini ve takımını motive etmeye çalışıyor... Kan kuzsa da kızılcık şerbeti içtim diyor ve işine bakıyor.

Hocanın bu yürekli gayretiyle takım iki haftadır kazanırken sistem de yavaş yavaş oturuyor.

Galibiyet serisi devam ederse tüm oyuncuların öz güveni artacak ve daha iyi bir Beşiktaş izleme şansımız olacak.

DE SOUZA KİLİT İSİM

Beşiktaş orta sahası oldukça kalabalık. Orada forma Kartal'ın pençesinde. Atiba ve Dorukhan en şanslılar, üçüncü isim konusunda Josef De Souza, Oğuzhan'a göre bir adım, Ljajic'e göre beş adım önde. Çünkü oynadığı zaman fark yaratıyor...

OZİ'YE ÖZEL İLGİ ŞART

Yapılan iş profesyonel olsa da zaman zaman futbolcular duygusal tavırlar içine girebiliyorlar.

Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan böyle bir karakter; aşırı duygusal...

Kimine göre panik atak!

Olcay Şahan, Veli Kavlak gibi kankaları takımdayken belli bir form tutmuştu. Şimdi zorlanıyor ama son maçtaki görüntüsü umut vericiydi. Toparlanacaktır.

LJAJİC BÜYÜK DERT!

Kendi sorunlarını çözemeyen bir başka isim de Adem Ljajic. Başkan Çebi, Orhan Yıldırım'a verdiği ropörtajda, "Ona verdiğimiz paralar başka yere gidiyor!" türünden havada kalan bir açıklama yaptı...

Kast edilen şey savurganlık mı, başka bir şey mi anlamadım. Ancak Adem'in sorunu her neyse bir çözüm bulunmalı çünkü Beşiktaş kadrosunun derinlik ve genişlik kazanması ancak eldeki tüm oyunculardan faydalanılması halinde mümkün olacaktır.

Kartal'ın kimseyi kaybetme lüksü yok.

YAYINCI KURULUŞ

NE YAPIYOR?

TFF Başkanı Nihat Özdemir kulüplerin tepkisini çekme pahasına yayıncı kuruluşla anlaşmanın yollarını aradı.

Verebildiği kadar da taviz verdi.

Üstelik elinde kapı gibi sözleşme varken, sırf, yaşanan covid19 şartları nedeniyle orta yolu bulmaya çalıştı. Ne var ki, yayıncı kuruluş bu olumlu yaklaşıma aynı şekilde cevap vermedi...

Tam bir İSTEMEZÜK tavrı takınan Beinsport'un bu tavrı kesinlikle kabul edilemez. Giderse gider, Türk futbolu ortada kalacak değil. Türk futbolu Beinsport'la var olmadı ki, onların gitmesiyle yok olsun...

Beinsport'un bunu anlayıp tavır değiştirmesi şart. Çünkü bu böyle gitmez.

KULÜPLER ZORDA

Yayıncı kuruluşun yapmadığı ödemeler Türk futbolunun şu andaki en önemli sorunu durumunda. TFF, ikinci ihtarı da çekti. Yani hukuki süreç tam gaz sürüyor. İş bu şekilde sonlanırsa, beinsport'a abone olan bizlerin de hukuki haklarımız doğacaktır...

Bizden her şey yolundaymış gibi para alan yayıncı kuruluş kulüplere bin dereden su getiriyor...

Konumuz hak ise, on binlerce beinsport üyesinin de hakları var. Bence işin bu tarafı pek düşünülmüyor ama düşünseler iyi olur... Beinspor sadece alacağına şahin, borcuna karga...

Bir daha söylüyorum, böyle olmaz, böyle gitmez.