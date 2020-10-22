Dorukhan giderse pişman olur!

Devre arası bile bir haftadan kısa olacak, geçen haftayı 'bay' geçen Beşiktaş bu vesile ile devre arasında dahi bulamayacağı bir hazırlık fırsatı buldu. Sergen hoca bu dönemde yenilerle-eskileri kaynaştırmak adına bir çok oyuncusuyla birebir konuşmalar yaptı.

Hoca elindeki oyunculardan 11 çıkarabilir ama kadro derinliği olmadığı için ara transfere kadar bunun sıkıntısını çekebilir...

Roiser, Mensah, Souza, Aboubakar, Töre, Welinton, Ghezzal, Oğuzhan, Hasic, Larin, Atiba, Montero, Atakan, Vida, N'Kouduo, Güven, Rıdvan ve Necip arasından sağlam bir iskelet kurmak ve ısrar etmek zorunda Sergen hoca... İnandığı oyuncuları sahaya sürmeli ve onlara belli bir süre katlanmalı.

Çünkü dengesiz bir kadro kalabalığında iyi bir iskelet oluşturmak kolay iş değil.

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Farkındaysanız Dorukhan'ı saymadım kadroda... Çünkü kafası Beşiktaş'ta olmayan oyuncuyu yok sayarım. Bu formanın kıymetini bilmek benim ilk şartımdır.

Dorukhan biliyor mu, orası muallak.

Dorukhan gidecek mi, kalacak mı onu tartışıyor camia. Bu şartlarda Beşiktaş'a faydalı olamaz... Hemen vurgulamalıyım ki giderse de Beşiktaş'ı çok arar. Kimler geldi, kimler geçti bu camiadan. Gidenler hep pişman oldu. Dorukhan iyi düşünmeli ve kararlı davranmalı, gaza gelmemeli. İyi futbolcu olduğu tartışılmaz ama henüz beklenen düzeye gelmediği de net. İki sezon daha kalırsa sonra Avrupa yapar, yuvadan erken uçarsa yere çakılır.

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Sergen hocanın da bu kararı beklediğini düşünüyorum. Çünkü kafası bulanık oyuncu ne taktiği anlar, ne de disiplinli davranabilir.

Aklı bir karış havada olan futbolcuya hiçbir hoca forma teslim etmez.

Dolayısıyla Dorukhan'ın vereceği karar Beşiktaş iskeletinde olup olmayacağını da belirleyecektir.

Dorukhan olsa da, olmasa da Beşiktaş orta sahada sıkıntı yaşamaz. Savunma da bir şekilde idare eder. Zayıf halka ön taraf.

Büyük takım maçın önemli bir bölümünü rakip alanda oynuyor.

Hal böyle olunca kapalı savunmaları açacak, ayağına hakim, sırtı dönük oynayabilen bir golcünün önemi artıyor. Aboubakar da, Larin de, Güven de bu sınıfa girmiyor.

O nedenle Sergen Yalçın, içerdedışarda rakibi üzerine çekip öndeki oyuncularına yeterli boş alanı yaratmanın yollarını aramalıdır.

Bu sezon Beşiktaş'tan çok fazla bir şey beklemiyorum, çünkü forvet hattı yetersiz. Ancak ilk yarıda ağır yaralanmaz ve yarışta kalabilirse yapılacak takviyelerle işler düzelebilir. İlk hedef devreyi zirve civarında bitirmek olmalı. Sezonu kurtarmanın başka bir yolu da yok.