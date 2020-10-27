Rüya-kabus!

Bedelli askerlik gibi bir dinlenmenin ardından Beşiktaş deplasmanda zor da olsa kazandı. Zor da olsa derken, kendileri kolaylayıp, kendileri zorlaştırdılar… Maçın ötesini, berisini yorumlarız elbet ama önce yeni Kartal Ghezzal'dan gazel okuyalım… Bakmayın sağ kanat oynadığına, solu müthiş. Beşiktaş'ın son yıllarda transfer ettiği en iyi kanat oyuncusu olmaya aday. Takıma alıştıkça "Solunda kalan" kaleyi sık sık yoklaması mümkün. Duran toplarda da işi yapar. Bir Talisca tadı vermeyecek belki ama Lens'ten sonra çölde vaha gibi gelecektir.

Roiser tipik bir sağ bek.

Savunması yeterli gibi, ön tarafa da cesaretli çıkıyor. Asist yapması önemli.

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Geçelim maça. Trabzon deplasmanında, takım olarak iyi oynayıp farklı kazanan Beşiktaş, Denizli 'de aynı şeyi yaparken yine takım halinde ön plana çıktı.Savunma çok zorlanmadığı için (Son bölüm hariç) Welintton sık sık ileri çıkma şans buldu. Orta sahada Atiba ve Josef bölgenin hakimiydiler… Denizlisporlu savunma oyuncuları Aboubakar, Larin ve Ghezzal'a uğraşırken ilk gol, onların desteğiyle Atiba'dan geldi. Zor görünen maç bu golle kolaylaştı. Fark üçe çıkınca Beşiktaş işi rolantiye aldı ve 10 kişi kaldıktan sonra kalesinde yine goller gördü. Bir kişi eksilmek Beşiktaş'ı bu kadar bozmamalıydı ama bozdu.

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N'Sakala'nın gereksiz hareketin de hakem beyaz noktayı gösterse rüya kabusa dönebilirdi… Sonuç olarak kazanmak önemli.Bu galibiyet beraberinde takıma özgüven de kazandıracaktır.HAKEM: Josef de Souza'ya gösterilen kırmızı kart doğru karardı.Verilen penaltı da öyle. Denizli'ye verilmeyen penaltı ise yanlış karardı, tabii bana göre.