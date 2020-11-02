Ruhumuzu kilitledi!

Futbol oynamaya niyeti olmayan bir rakibe karşı oynamak zordur. Hamza Hamzaoğlu dün resmen futbol topunu öldürdü, seyir zevkimizi bitirdi, Beşiktaş forvetleriyle birlikte ruhumuzu da kilitledi… Helal olsun!.. Büyük hoca vesselam!.. Top maç boyu Beşiktaş'taydı, kayda geçen pozisyonların büyük bölümü de Beşiktaş imzalıydı. Oğuzhan haftalar sonra gözüme iyi göründü… Gayretliydi, sonunda anlamış kardeşim; kader gayrete aşıktır… Dorukhan sahanın en iyisi olarak resmen döktürdü. İki tarafı da iyi oynadı. Gitti, geldi… Oyunu rakip sahaya yıkmasına rağmen Beşiktaş'ın ön tarafındaki eksiklik golün gelmesini geciktirirken, gollerin gelmesini de imkansız hale getiriyor… Aboubakar kaçırıyor, Larin kaçırıyor, Ghezzal yeteri kadar şut denemiyor, o bölgedeki oyuncular hep beklentilerin altındalar. Daha iyi olmaları lazım. Yine de Larin'in goldeki vuruşu çok iyiydi ve geceyi kurtardı...



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Sergen hocanın sistemi Şenol hocanın oyununa benziyor. Top bizde kalsın, gereksiz risk almayalım, olgun ataklarla devam edelim… Bu sistem zamanla oturur. Takım kazandıkça daha da kolay oturur. O nedenle golcülerin bir an önce toparlanmaları şart. Pozisyonları hovarda gibi harcamadan net vuruşlar yapmayı öğrenmesi lazım Beşiktaş forvetlerinin. O zaman Kartal'ın geleceği daha bir aydınlık olacaktır. Malatyaspor maç boyu yaslandı… Oynamak gibi bir niyetleri yoktu. Biz bazı yerli hocalarımızın bu tür taktiklerine ezelden alışığız çok şükür! O nedenle Türk futbolu neden Avrupa'da bu kadar başarısız diye soran olursa, "Bazı yerli teknik adamlar yüzünden" dersiniz… Çünkü dorusu bu… Bu kafayla futbol ileriyi bırakın yana bile gitmez, geri gider.