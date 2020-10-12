Cengiz ÖNDER!

Ruslar'ı deplasmanda en son yendiğimizde ben iki yaşındaymışım… Yani beraberlik nedeniyle karalar bağlamamız gerekmiyor..

İlk bölümde bizim ne yaptığımız belli değildi, buna karşılık tecrübeli Ruslar, sakin, akıllı ve etkili oynadılar… Dzyuba, Miranchuk, Kuzyaev gibi oyunculara topla buluşmadan yapmamız gereken müdahaleler işe yarayabilirdi ama biz nedense topla buluşmalarını bekledik. Böylesine matematiksel hatalarla geçen 45 dakikalık bölümde bir de kolay gol yedik…

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Gelelim ikinci yarıya… Bu yarı Ruslar çaldı, biz oynadık… Cengiz Ünder oyuna girdiği andan itibaren ÖNDERLİK etti… Ruslar'ın sol kanadını koridor yaptı, şut attı, pas verdi, direği yokladı, Burak'ın kafasına nişanladı vesaire...Cengiz'in özgüveni, enerjisi bütün takımımızı olumlu etkiledi.Neden on bir başlamadı acaba!?Merih, Dzyuba'ya topla buluşmadan basmaya başladı, Miranchuk ve Kuzyaev'e de diğer savunmacılarımız aynı tarifeyi uyguladı. Ruslar önde bitti, arkada panikledi… Baskıyı şiddetlendirdiğimiz dakikalarda Merih'in insanüstü gayretle son çizgiden, son anda çevirdiği topu Kenan boş kaleye gönderdi… Ohh be!..

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