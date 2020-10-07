Şimdi bana da kızacaksınız!

Beşiktaşlılar üzgün, çünkü takım transfer döneminde gerekli takviyeleri yapamadı… Ancak bunu temcit pilavı gibi her gün dile getirip yönetimi zorlamak olmaz… Sahip çıkmak gerek… Çünkü şartları zordu ve yapamadılar… Bu saatten sonra yönetimi hırpalamak Beşiktaş'a bir şey kazandırmaz… O nedenle taraftar hayal kurmayı bırakmalı ve gerçeklere göre hareket etmeli… Yönetim değişecek değil, tüm takımı göndermek de mümkün olmaz… Öyleyse yönetime ve takıma destek verip mevcut şartlarda ne yapılabilir ona bakmak gerek… Biliyorum taraftar bana da kızacak şimdi…

Düne kadar eleştirdiğin yönetimi şimdi niye destekliyorsun diyecekler… Evet düne kadar eleştirdim çünkü bir şey yapabilme ihtimalleri vardı… Son dakikada bile olsa bir golcü alabilirlerdi, bunun için zorladım… Alamadılar… Peki bu saatten sonra "Beşiktaş yönetilemiyor, bir transferi bile beceremediler" desem kime, ne faydası var? Camia kenetlenmeli… Bu yönetimi genel kurul seçti arkadaşlar, yani senin-benim istememizle göreve gelmediler… Transfer döneminde de yapabilecekleri kadar yaptılar. Gerçek bu… Şimdi bu gerçekler üzerinden tek yumruk olmak ve Beşiktaş bu sezon nasıl yarışın içinde kalır ona bakmak gerek. Fenerbahçe müthiş işler yaptı ve bu doğal olarak Beşiktaş ve Galatasaray taraftarını olumsuz etkiledi…

Öfkeli olduklarını biliyorum ama transfer bitti… Öfkeyle kalkan daha büyük zararla oturur. Sakin olmak lazım. Lige verilen ara çok önemli. Beşiktaş bu dönemi iyi değerlendirmeli ve bana göre en az iki hazırlık maçı oynamalı. Çünkü takımın birlikte oynama alışkanlığı yok. Sergen hocanın işi hiç kolay değil. Hangi sistemle oynarsa oynasın gol atma konusunda sıkıntı yaşayacağı kesin. Larin, Güven ancak alternatif olurlar. Aboubakar form tutar ve sakatlık problemi de yaşamazsa bazı şeyler düzelir… Aksi halde ön taraf dikiş tutmaz. Keşke savunma ağırlıklı bu kadar oyuncu almak yerine tüm imkanlar Mandzukic'e harcansaydı. O zaman farklı şeyler konuşabilir ve hikayenin sonunun mutlulukla bitme ihtimalini de bir yere iliştirebilirdik… Bu sene şampiyonluk zordan öte, imkansız gibi… Dilerim yanılırım ama 40 yıllık meslek yaşamımda bu konularda pek yanılmadım. Umarım bir ilk olur.