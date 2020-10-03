Forvet lazım forvet

Beşiktaş'ta son iki gündür yapılan açıklamalar pimi çekilmiş bombayı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kucağına bıraktı.

Önce Erdal Torunoğulları, Beşiktaş Dergisi'ne yaptığı açıklamada, "Tüm transferleri hocamızın isteği doğrultusunda yapıyoruz" dedi, dün de Başkan Ahmet Nur Çebi aynı şeyi daha iddialı kelimelerle vurguladı; hocamızın istediği tüm transferleri yaptık!

Artık top Sergen hocada...

Bakalım bu konuda söyleyeceği bir şeyler var mı!?

Eğer yoksa yeni alınan tüm oyuncuların sorumluluğu hocanın omuzlarında olacaktır.

Peki Beşiktaş bu transfer döneminde doğru işler yaptı mı!?

ÖNCE GİDENİN YERİNİ DOLDURMAK LAZIM

Kesinlikle hayır!

Burak Yılmaz'ı kaybeden bir takım önce onun yerini doldurur ve geri kalan her şeyi daha sonraya bırakırdı.

Beşiktaş öyle yapmadı.

Misal Roco'yu göndermek için 700 bin euro üste veren yönetim, yeni gelen Welinton'la da 1.1 milyon euro'ya anlaştı.

Yokluklar içinde kıvranırken stoper mevkiine 1.8 milyon euro harcamak akıl işi midir?

Roco kalsa Beşiktaş bundan daha mı kötü olurdu acaba?

Hiç sanmıyorum.

"SİMİTÇİDEN STOPER YAPARIM"

Yani... Yanisi şu; Beşiktaş enerjisini de, parasını da yanlış oyunculara harcadı ve harcıyor...

Bakın yaşanmış bir olayla anlatayım; yıllar önce Beşiktaş ve Galatasaray, şu anda milletvekilimiz olan Alpay Özalan'ı transfer edebilmek adına yarışıyorlar...

Konuşulan rakamlar da 8-9 milyon dolar civarında.

O dönem G.Saray'ın başında ünlü Alman teknik adam Feldkamp var...

Sarı-kırmızılı yöneticiler Kalli'ye, "Sekiz milyon dolara Alpay'ı alacağız" deyince Alman hocanın ağzı açık kalıyor...

Sonra mı?

Sonra şöyle diyor; "Siz ön tarafta benim istediğim oyuncuları alın, konu stopere gelince şu Florya tren istasyonundaki simitçiyi getirin onu bile oynatabilirim!"

TARİHİ HER ZAMAN FORVETLER YAZAR

Gerçek futbol adamları, iyi bir takım mühendisliğinin forvet hattından başladığını da çok iyi bilirler.

Dünya tarihine damga vuran forvetleri sayın desem, onlarcası aklınıza gelir, peki ya savunmacılar!

En büyük futbol manyağı, hayatı boyunca hayran olduğu kaç savunmacı sayabilir!?

5 mi, 10 mu, 50 mi?

Görmek isteyenler için gerçekler bu kadar basit...

Büyük takımlar, büyük golcülerle yol yürüyebilirler, büyük savunmacılarla değil.

O nedenle Beşiktaş'ın kısıtlı bütçesini ağırlıklı olarak savunmaya harcamış olmasını tarihi bir hata olarak görüyorum.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİLE ZOR

Avrupa diye bir şey kalmadı malum, bu gidişle lig hedefinden de çabuk kopacak gibi görünüyor Beşiktaş...

Kartal için her maç zordur artık...

Gençlerbirliği maçı için "Rahat kazanırız" diyen bir Beşiktaşlı olduğunu sanmıyorum...

Dua edelim de Aboubakar sakatlanmasın...

Yoksa yandı gülüm keten helva...

Ha bu arada, Beşiktaş yeni bir sağ bek almış; HAYIRLI OLSUN!