Mars olduk!

Portekiz temsilcisi Rio Ave vasat bir takım.

Beşiktaş kolay rakip karşısında ilk yarının büyük bölümünde sahanın hakimiydi.

Özellikle Necip, Güven, Boyd, Dorukhan son derece gayretliydiler.

Nitekim tabelayı değiştiren de Necip-Güven ikilisi oldu..

Beğenmediğimiz Necip lig- Avrupa ayırmadan asistlere devam ediyor. Helal olsun.

Uzun süredir on bire giremeyen Güven hayatının en kolay gollerinden birin attı.

Öyle iyi orta geldi ki, kaçırmak istese kaçıramazdı.

Oğuzhan, Ljajic ve Lens tatsız, tutsuzdu… Yeni transfer Montero iyi bir görüntü verdi.

Uyum süresi çok uzun sürmeyecek gibi… İlk yarıda rakibine iki pozisyon veren Beşiktaş, ikinci yarıda maçı kotaracak ikinci golü aramak yerine skoru korumayı hedefledi… Larin ve Mensah'ı sahaya süren Murat Şahin önde top tutmayı ve rakibin baskısını azaltmayı hedefledi.

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