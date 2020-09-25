Mars olduk!
Portekiz temsilcisi Rio Ave vasat bir takım.
Beşiktaş kolay rakip karşısında ilk yarının büyük bölümünde sahanın hakimiydi.
Özellikle Necip, Güven, Boyd, Dorukhan son derece gayretliydiler.
Nitekim tabelayı değiştiren de Necip-Güven ikilisi oldu..
Beğenmediğimiz Necip lig- Avrupa ayırmadan asistlere devam ediyor. Helal olsun.
Uzun süredir on bire giremeyen Güven hayatının en kolay gollerinden birin attı.
Öyle iyi orta geldi ki, kaçırmak istese kaçıramazdı.
Oğuzhan, Ljajic ve Lens tatsız, tutsuzdu… Yeni transfer Montero iyi bir görüntü verdi.
Uyum süresi çok uzun sürmeyecek gibi… İlk yarıda rakibine iki pozisyon veren Beşiktaş, ikinci yarıda maçı kotaracak ikinci golü aramak yerine skoru korumayı hedefledi… Larin ve Mensah'ı sahaya süren Murat Şahin önde top tutmayı ve rakibin baskısını azaltmayı hedefledi.
***Ancak bu değişiklikler ve daha sonra Gökhan Töre'nin sahaya sürülmesi Rio Ave'nin baskısını önlemeye yetmedi.
Nitekim Antalya maçında olduğu gibi Kartal kazandığını düşündüğü anda beraberlik golünü yedi.
İki stoperimiz arasından çok kolay bir kafa vurdurduk ve yine acemice bir gol yedik.
Dolayısıyla iş uzadı… İşini ilginç yanı oyuncuların en çok yorgun oldukları uzatma bölümleri maçın en hareketli dakikalarıydı.
İki takım da ya herro, ya merro dediler… Çok net pozisyonlarda iki kaleci de başarılıydı ve tur penaltılara kaldı.
Penaltı tavla gibidir, yeteneğin yanında şans da gerekir.
Beşiktaş'ın şansı da yeteneği de yoktu, mars oldu!
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.