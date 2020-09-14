Sörloth ve covid19!

Beşiktaş ligin en zor deplasmanında tatlı bir rüya gördü… Transfer dönemi çok iyi geçmemişsin, yetmezmiş gibi tam maça çıkacakken hocan covid pozitif çıkıyor… Moraller yerlerde doğal olarak… Öte yandan Trabzonspor da moralsizdi. Sörloth'un son dakika golü Bordo-Mavili takımın bütün motivasyonunu bozmuş besbelli… Sahadaki kötü futbolun özeti de buydu bence; Sörloth'un gidişi Trabzonspor'u, Sergen hocanın covid19 pozitif olması da Beşiktaş'ın elin ayağını titrek hale getirmişti deyim yerindeyse. Bu şartlarda daha sakin olan kazanacaktı, 90 dakikanın sonunda da öyle de oldu. Beşiktaş üç şut çekti (biri penaltı) üç gol attı, Trabzonspor'un da biri duran toptan sadece iki şutu vardı.

HHH

Böylesine kötü manzaralarda disiplinli olan kazanır… Beşiktaş daha derli toplu ve disiplinliydi. Boyd harika bir gol attı, ardından Beşiktaş kontrolü ele geçirdi. Mensah, Atiba ve Oğuzhan orta alanı iyi tuttular. Wakaeme'ye boş alan bırakmayan savunma oyuncuları ve özellikle N'Sakala benim beklentilerimin üzerindeydi… Genç Hasic'in zamana ihtiyacı var. Ayağına top yakışan Atakan bu sezon bir şekilde formayı kapar diyorum. Larin ön tarafta stoperleri meşgul etti ama daha fazlasını yapamadı. Yani Beşiktaş'ın iyi bir golcüye ihtiyacı olduğu aşikar. Sonuç olarak yeni sezona Trabzon gibi zorlu bir deplasmanda üç golle kazanmak büyük iş. Tebrikler.