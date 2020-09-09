Koita mı!?

Lige başlarken Sergen hocanın yaptığı basın toplantısındaki satır aralarını başta Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere tüm yöneticilerin iyi okuduklarını ummak istiyorum. İki gün sonra Trabzonspor maçı var ve Beşiktaş'ın golcüsü yok... Başka bir teknik adam çok farklı kelimeler seçer ve derdini öyle anlatırdı. Sergen Yalçın camianın evladı olarak en naif haliyle durumu özetledi; golcü almalıyız! Gençler konusundaki eleştirileri yapanlar çoğu hayatında her hangi bir alt yapı maçı bile izlememişlerdir. Hoca bunun farkında ve o nedenle kafa tuttu. Haklıydı da... Beşiktaş öz kaynak devrimini yaparken ilk sezon sadece Sarı Süleyman çıkmıştı yukarıya... Sonraki sezon Ziya, Fikret, Fuat ve diğerleri A Takım'a çıktılar...

HHH

Ersin, Rıdvan, Kartal, Hasic, Güven hepsi 20 yaş ve altındalar... Unuttuklarım da vardır... Daha ne olacak? Yeter ki bu gruptan üçdört tanesini kazanalım, başka ne isteriz.. Yani... Yanisi şu; eleştiri yapanların birçoğunun ne Beşiktaş öz kaynak devriminden haberleri var, ne de bir genç oyuncuyu kazanmanın yolunun nereden geçtiğini biliyorlar... Dolayısıyla onları çok kafaya takmamalı Sergen hoca... Gelelim golcüye... Kalinic zora girdi gibi görünüyor... Ze Louis ona keza... Geriye kalıyor Cisse ve Koita... Beşiktaş sonunda Koita'yı alacak gibi... Peki Koita ve Larin Beşiktaş'ın derdine derman olur mu? Bir de Güven var tabii... Bence zor. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler ortada, Galatasaray iki iyi ön libero bulursa taş gibi takım olur, Trabzonspor kan kaybetti gibi görünse de aldığı oyuncular gidenleri pek aratmayacak gibi görünüyor. Üstelik Sörloth gibi de bir yıldız golcüleri var...

HHH

Hal böyle olunca Beşiktaş, şampiyonluk yarışında şimdiden dördüncü sıraya düşmüş gibi görünüyor... Üstelik Sergen hocanın da bu konuda yapabileceği şeyler sınırlı... Bir yıllık sözleşmesi olan bir teknik adam ancak başarılı olursa görevde kalacağını bilir. Başarı da göreceli bir kavram malum. Ben bu şartlarda ilk dörde giren Beşiktaş'ı başarılı sayarım, bir başkası neden şampiyon olamadın diye sorar!? Sergen Yalçın'ın işi zor... Tüm öz evlatlar gibi o da sıkıntılı bir dönemde geldi... Zaten bizde bu işler hep böyle yürür, bilirsiniz işte... El oğluna tüm imkanları verir, Avcı'ya yaptığımız gibi, uzun vadeli sözleşmeler imzalarız ama iş kendi evladımıza gelince HADİ KOÇUM, sen aslansın, sen kaplansın muhabbetiyle işi kotarmaya çalışırız.

HHH

Sezon başıdır, çok karamsar bir tablo yaratmak istemiyorum ama bir yandan da gerçekleri söyleyip, testi kırılmadan yol göstermek vazifemiz. İyi bir golcü almış olsa Beşiktaş'ın bu sezonu için çok daha umutlu olabilirdim. Yarın, öbür gün böyle bir sürpriz yaparlarsa aynı tezim yine geçerlidir. Ancak Koita ya da o ayarda sıradan bir golcü alınırsa yandı gülüm keten helva