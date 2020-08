Tarihi gaflar!

izim futbol aleminde, Lord Kevin, Charles Duell, Mareşal Ferdinand, Daryik Zanuc, Herbert George Wells, Dr Ian McDonald..

Bu zat-ı muhteremlerin bilindiği üzeri, dünyanın en büyük gaflarına imza attıkları iddia ediliyor...

Misal İskoçyalı Fizik Alimi Lord Kevin, radyonun geleceği yok diye buyurmuş...

Amerikan Patent Dairesi Başkanı Charles Duell, hem de 1899'da, "Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi." diye haykırmış...

Ünlü kurgu yazarı Herbert Georg Wells de denizaltıların savaşta hiçbir işe yaramayacağını ileri sürüp "En fazla mürettebatın boğularak ölmesine sebep olabilir" diye de eklemiş...

Fransız Mareşal Ferdinand Foch, 1911'de şunu yumurtlamış;

"Uçaklar hoş oyuncaklar.

Ama askeri bir değerleri yok." diye ahkam kesmiş,,, Görevi hayat kurtarmak olan Dr. Ian McDonald da 1963 yılında destansı bir tez ileri sürüp, "Tütün tüketimi insanlar için gayet sıhhi bir şeydir." diyerek gafların nirvanasına çıkmış.

Diyeceksiniz ki tüm bunların bizim futbol mahallesiyle ne ilgisi var!

O kadar yakın ilgisi var ki, yeter ki biraz düşünelim...

Sevgili dostlar, dünya tarihi, hak etmedikleri halde bazı mevkileri işgal eden ya da hasbelkader bir mevki elde edip ondan sonra yaptıkları saçmalıklarla dünyanın dengesini bozan yüzlerce "önemli" insanla dolu...

Peki bizim futbol mahallesi öyle değil mi!?

H H H

Misal, futbol mahallesinde, sigara şirketlerine onurunu satanlar sözde bilim adamları gibi, kalemlerini, kramponlarını, eldivenlerini satanlar hiç olmadı mı?

Taraftarı, yöneticisi, gazetecisi, dün emek hırsızı dedikleri Burak Yılmaz'ı bugün alkışlamak zorunda kalmadılar mı?..

Aynı şekilde, tribündeki adamdan, medyadaki kalemşöre kadar dün dolar atılan Gökhan Gönül'e bugün kucak açmadılar mı?..

Dün Rize'deki, Sivas'taki aslan denilen Vedat'a, Mert Hakan Yandaş'a bugün hakaret edenler aynı kişiler değil mi?..

Taraftarlar, gazeteciler öyle de, futbolcu ve teknik adamlar farklı mı?

Üç büyükleri üçünde de oynama şansı bulan futbolcular ve görev yapan teknik adamlar, her gittikleri takımla ilgili bir hikaye uydurmuyorlar mı?.

- Çocukken Galatasaraylı'ydım...

- Beşiktaşlılık bana babamdan mirastır...

- En büyük hayalim bir gün Fenerbahçe forması giymekti...

Bu cümlelerin üçünü de, aynı futbolcu teknik adamlardan duymadık mı!?

Başkan ve yöneticilere de ayrı terane. Her demeçleri sadece günü kurtarmaya yöneliktir ve asla yarın tersini söylemekten çekinmezler...

Kah oyun oynanırken kural mı değişir, diye sorarlar, kah oyun oynanırken kural değişsin isterler...

Yani... Yanisi şu; bizim futbol alemindeki gaflar, dünya tarihindeki tüm gaflarla yarışabilirler.

Hodri meydan!

