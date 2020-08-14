Kriz mi, fırsat mı!

Beşiktaş bir yandan Roco, Mirin gibi sırtındaki yüklerden kurtulmaya çalışırken diğer yandan Şampiyonlar Ligi eleme turu için kadrosunu mümkün olduğu kadar güçlendirmeye çalışıyor. N'Sakala elde var bir. Welinton ve Gökhan Töre yolda gibi görünüyor. N'Sakala'nın gecikmesinin sebebi, 800 bin garanti para olan anlaşmayı Başkan Nur Çebi'nin devreye girip 500 bin garanti artı bonus şekline çevirmesi. Başkan kılı kırk yarıyor demektir bu, iyi de yapıyor. Welinton konusu da benzer şekilde çözülür diye düşünüyorum

Balotelli'yi kim istemez!

Burada asıl önemli konu golcü... Taraftar, kulüp kaynaklı bilgi sızması sonucu Balotelli'ye odaklanmışken Başkan Çebi dün yaptığı açıklamayla bu işe nokta koydu; Sergen hoca düşünmüyor! Sergen Yalçın'ı iyi tanırım, Balotelli gibi bir oyuncuyu normal şartlarda takımında görmek ister... Hele hele PAOK maçına on gün kalmışken hoca kesinlikle hayır demezdi bu transfere. Sanırım kulübün şartlarını zorlayacağı için bu konuda karar değiştirdi.

Devler Ligi hayal olmasın

Balotelli olsaydı Beşiktaş golcü sorununu çözmüş olurdu. Şimdi diğer alternatifler gündemde. Adı geçenlerden çok heyecan yaratan biri yok... Yani bu anlamda bir büyük sıkıntı var gibi görünüyor... Roco ve Mirin giderse harcama limitleri anlamında Kartal'ın eli güçlenir. Yardım kampanyasını da düşünürsek belki o zaman iyi bir golcü alınabilecek bir imkan doğar. Umalım ki öyle olsun. Çünkü büyük takımlar en az bir iyi golcüye sahip olmak zorundalar. Aksi halde koca sezon ızdırap, Şampiyonlar Ligi ise gerçek anlamda hayal olur.

Bir golcü acilen şart

Dün Baghdad Bounedjah isme ortaya atıldı.... Kartal'ı Alanyaspor'un Kralı Cisse'ye olan ilgisi de biliniyor. Sanırım bu iş en sonunda Cisse ile noktalanacak. Yeni bir Wagner Love olayı mı yaşanır, yoksa tecrübeli golcü Beşiktaş'ta da atmaya devam mı eder, onu şimdiden kestirmek güç. Ancak Güven ve Umut yetmez, Cisse ise Cisse, bir golcü mutlaka alınmalı.Bu ekmek gibi, su gibi şart...Kanatlarda N'Koudou dışında güven veren biri yok. Orası ayrı bir sorun ama yine de önce golcü... Yönetim ne yapıp edip bu işi çözmeli. Bir gol bin ayıp örter diyorum ya, bence bu sözü hep hatırlamak gerek.

Şikayetler korkutuyor

Öte yandan kaleci sorunu henüz çözülmüş değil, Avrupa ve Kupa hariç ligde 40 maç oynanacağını düşünürsek bu da büyük bir risk. Genç bir adamın sırtına böyle bir yük bindirmek ne kadar mantıklı olur bence iyi düşünmek gerek. Daha önce bir şekilde yolların ayrıldığı Karius, Love gibi oyuncuların Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmiş olmaları muhtemelen yeni transferlerinde gözünü korkutan bir durum...

Sağlam bir 11 gerekli

Yani Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum çok kolay değil. FEDA döneminden daha ağır tablo ile karşı karşıya olduğumuz kesin. Oğuzhan, Dorukhan, Atiba tamam, Hasic ve diğer gençler de bir kadro derinliği yaratabilir ancak ilk onbir için sayabileceğimiz oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Dolayısıyla öncelikle sağlam bir on bir yapmak şart. Beşiktaş biraz daha borçlanacak bu kesin ve kaçınılmaz. Futbol kulüpleri böyledir, tasarruf adına tüm muslukları kapatma şansları yok çünkü bir yandan yarışmak zorundalar. Aksi halde koca sezon sıkıntı yaşanır ki bunu da kimse istemez.

Taraftar başarı ister

Ahmet Nur Çebi Başkan olarak değilse bile yöneticilik anlamında oldukça tecrübeli. O nedenle mutlaka mevcut şartlarda yapılabilecek olan her şeyi yapacaktır. Yapmalıdır da. Çünkü taraftar şikayet dinlemez, başarı ister... Yol dikenli, hedeflere varmak zor ama imkansız değil... Krizler aynı zamanda fırsat yaratır. Beşiktaş bu krizi fırsata çevirebilirse büyük iş başarmış olacaktır.