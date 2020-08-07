Şampiyonluktan önemli!

Beşiktaş birkaç gün sonra sezon açacak. Şu ana kadar Welinton ve N'Sakala dışında ve anlaşılan bir oyuncu yok, muhtelif rivayetler var. PAOK'un orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'la ciddi ciddi ilgileniliyor, onu biliyoruz. Mandzukic'in hem menajer ücreti (3 milyon euro civarı), hem yıllık maaş talebi yüksek geldi doğal olarak. Yani olması zor... Pukki de aynı şekilde... Gerçekleşmek üzere olan transferler savunma ağırlıklı, oysa Beşiktaş'ın en çok golcüye ihtiyacı var. Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç olan bir golcü. Çünkü artık Burak Yılmaz da yok… Yardım kampanyasına hız vermek üzere yapılacak organizasyondan ne gelir bilinmez ama o da önemli şu noktada. Demirören'le yapılan sponsorluk anlaşması Kartal'ın elini tam olarak rahatlatmadı besbelli… H H H Mevcut şartlarda iyi bir golcü almak çok kolay değil. Elden çıkarılması gereken en az beş oyuncu olduğu da gerçek. Bu hem yeni transferlere yer açılması için çok önemli, hem de maaş baremini düşürmek için. Yönetimin tüm gayretiyle çözüm üretmeye çalıştığını biliyoruz ama görünen o ki yetmiyor. Birkaç gün sonra sezon açılacak ve Sergen Yalçın muhtemelen eski oyuncularla çalışmak zorunda kalacak. 25 Ağustos'ta ise Şampiyonlar Ligi ön elemesi var… Transferlerin kampa yetişmesi şart. Aksi halde en azından Şampiyonlar Ligi elemesi anlamında bir faydaları olmaz. Oysa Beşiktaş'ın elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması bana göre Süper Lig şampiyonluğundan bile daha önemli. Prestij açısından da öyle, getiri açısından da…

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Buna odaklanmak, risk alınacaksa baştan almak, borca girilecekse bunu iş işten geçmeden yapmak şart kere şart. Sergen Yalçın'ın da farklı düşündüğünü sanmıyorum. Dolayısıyla Beşiktaş yönetimi işe bu yönden bakmalı ve tüm motivasyonunu bu hedef doğrultusunda kullanmalı. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak demek gelecek yılları kurtarmak anlamına da gelecektir. Dahası lig öncesi de büyük bir moral ve özgüven kaynağı olacaktır. Kolay mı, değil! Peki bu hayatta, hem güzel, hem kolay olan ne var ki!? Maharet zoru başarmaktır. İnanmak başarının yarısıdır, ben iyi bir golcüyle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalabileceğine inanıyorum… O iyi golcü alınabilir mi derseniz, bekleyip görelim derim… Önce yönetim inanmalı ve o hedefe yönelik transferler yapmalı, gerisini Sergen Yalçın halleder.