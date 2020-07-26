Güle güle Gökhan

Beşiktaş şu sezonu ilk üçte bitirdi ya, deyim yerindeyse şampiyonluk kadar değerli… Sergen Yalçın ile lige girilmiş olsa muhtemelen kolay bir şampiyonluk elde edilirdi… Gençlerbirliği karşısına on biri zor şartlarda çıkaran Sergen Yalçın, Diaby, Boyd ve N'Koudou'nun savunma arkasına yapacağı koşular üzerine bir oyun planı kurmuştu. Maçın hemen başında Diaby dört kez doğru koşular yaptı, ofsayt tuzaklarından kurtuldu ve pozisyona girdi ancak son vuruşları etkisizdi. Aslında maçın genelinde böyle bir görüntü vardı. On numarası olmayan Beşiktaş'ta, Elnenny dışında etktili pas atacak birini bulmak zordu ama zoru başardılar. Diaby, Boyd, N'Koudou birbirlerine kaçırdılar, birbirlerine iyi toplar attılar… N'Koudou'nun sayılmayan golü tek kelimeyle muhteşemdi. Yazık oldu… Ancak Beşiktaş kazanacak gibi oynuyordu ve yeni gollerin gelmesi sürpriz olmayacaktı. Nitekim iki penaltı ve bir de Diaby'nin golüyle Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı…

Diaby gerçekten çok gayretli ve etkiliydi… Yeni sezonda da kalacak olması ona büyük moral vermiş. Sergen hoca yönetiminde adeta yeniden futbol öğreniyor ve her maç üzerine koyuyor…Elneny, Atiba. Ersin, Vida, Gökhan da işlerini iyi yaptılar. Dünkü maç Gökhan Gönül'ün Şanlı formayla vedasıydı aynı zamanda. Yeni sezonda eski takımı Fenerbahçe forması altında izleyeceğiz Gökhan'ı. Güle güle kardeşim yolun açık olsun. Burak ve Caner zaten veda etmişlerdi. Her üçü de şanlı formanın hakkını verdiler, yolları açık ola…