Altın – Turgay Demir – Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Altın

Altın

, Ljaic ve Boateng yoksa üç kişi eksiksin demektir; Atiba'n yoksa "çok çok çok" kişi eksiksin demektir! Atiba'sız, evde oynamak bile zorken deplasman hiç kolay olmaz. geniş alan oyuncularını ön tarafa koydu… Diaby, Boyd, Lens ve N'Koudou'nun süratleri hocanın gole gitme stratejisinin temelini oluşturuyordu. İlk yarıda bu stratejiye uygun bir-iki atak gelişmiş olsa da aslında etkili bir gol arayışından söz edemeyiz. savunmasında Hadebe ve Mina, süratli ve inatçı kademeleriyle 'ın hızlı forvetlerini açık alanda yakaladı. Gecenin en hareketli oyuncularından Boyd, markajdan kurtulmayı başardığı gibi rakip savunmaya baskı da yaptı ama toplu buluştuğunda çok etkili olamadı.

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Sergen hoca ikinci yarıya genç Güven'le başladı ve Lens'i kenara aldı. Beşiktaş bu yarının başlarında özellikle Caner'in kullandığı duran toplarla rakip kalede tehlike yarattı. Hakem 'un, VAR uyarısıyla verdiği penaltı kararı bana göre çok tartışılır. Beşiktaş, Caner'le öne geçerken; hemen ardından Güven kaleyi denemek yerine bom boş durumdaki Diaby'e verse gol kadar değerli bir asist yapmış olacaktı. beş oyuncu değiştirirken, Sergen hoca kendisini bile oyuna alsa beş değişiklik yapma şansı yoktu!. Hikmet Karaman'ın hamle oyuncularından Fofana bildik stiliyle Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı. İyi oyunu değil skoru korumayı hedefleyen Beşiktaş, Kayra ve Roco takviyeleriyle direncini arttırdı ve zor da olsa ALTIN değerinde bir 3 puan alırken Malatya'yı ateşe attı.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 14 Temmuz 2020, Salı
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