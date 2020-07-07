Helal Kayseri’ye

Başkasını bilmem ama ben bu maçın faturasını kesinlikle, Ersin ve Rıdvan'a kesmem... İlk golde Rıdvan hatalı, ikinci de Ersin ama onlar bu tür hatalar yaparak olgunlaşacaklar... Yani hata ararken bu iki genç dışındakilere bakarım... Örneğin ilk yarıda yakalanan pozisyonlarda kaleci çalıştırırcasına kafa vuran, şut denemeleri antrenman düzeyinin üzerine çıkmayan Diaby, Elneny, Burak ve diğerleri ne yaptılar? Üç güzel orta yapan Lens ondan sonra yerinden kımıldamadı, sıfıra inmiş arkadaşı varken, biraz kıpırdasa topu alıp golle burun buruna gelecek ama tınlamadı bile... Zaten birkaç dakika sonra da Sergen hoca attı kementi...

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İyi de yaptı, daha kötü oynayan Diaby varken, Lens'in çıkması, onun umursamaz tavırlarının bir sonucudur... Eldeki kadro malum, bu şartlarda ne yapılabilirse en iyisini yapmak önemli... Sergen hoca da her maçta bir arayışa girmek zorunda hissediyor kendini... Dün Necip'i orta sahaya koyması bu arayışların bir eseriydi elbet ama kabul edelim ki kötü bir eserdi! Çok fazla eleştirecek değilim, malzeme bu.Öte yandan biz ligin tepesindeki mücadeleye odaklanınca alttaki şanlı direnişi atlıyoruz galiba... Kayserispor 'a kadın eli değince takımın havası, suyu değişti.

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Berna başkan büyük bir mücadele başlattı ve oyuncular da ona cevap verdiler. Dün ilk yarıda Lung'la ayakta k aldılar, ikinci yarıda Hasan Hüseyin Acar'la coştular. Prosinecki ve öğrencilerini kutluyorum. Ligde kalmaları halinde bu çok görkemli bir başarı olacak ve buram buram alın teri kokacak...