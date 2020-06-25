Sergen kırmızı çizgidir!

Beşiktaş'ta iç-dış transfer tatsız gidiyor… Caner konusu kapandı ve artık onu başka bir forma altında izleyeceğiz… Şimdi gelecek olanlara bakmak lazım. En başta da kaleci sorununun acil çözülmesi gerekiyor. Ve tabiki diğer iç transfer problemleri de halledilmeli.

AKLIN YOLUNU TAKİP ETMEK

Burada aklın yolunu takip etmek önemli… Gönderdiğiniz oyuncuya vermediğiniz rakamı, yeni gelen ve ne yapacağı belli olmayan bir oyuncuya verirseniz kimseye derdinizi anlatamazsınız… Sergen hoca akıllı, Gökhan Gönül tecrübesini takımında görmek istiyor ve bu konuda ısrarlı. Yönetecilir de bu konuda hocanın söylediklerini dikkate alıyor, almalı.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Sergen hoca demişken… Hoca rahatsız… Sunulan transfer listeleri onun hedeflerine uygun değil… Sadece gençlerle yola çıkılmayacağını da iyi biliyor… Peki bu durumda ne olur!? Onu bilemem ama bir şekilde Sergen hoca küstürülür ya da yollar ayrılırsa, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi zor hatta çok zor durumda kalır… Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş takımının en önemli yıldızı! Küstürmemek, bıktırmamak, usandırmamak lazım… YERİNİ

DOLDURMAK MÜMKÜN OLMAZ!

Hep söylerim, bizim ki dost tavsiyesi… İsteyen dikkate alır, istemeyen almaz… Ancak sözlerimizin dikkate alınmasıalınmaması şu gerçeği değiştirmez; Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarının göz bebeğidir! Bazıları belki şöyle düşünüyor olabilir; Sergen'i gönderirsek yerine yine öz evlatlardan birini getirirsek sıkıntı olmaz! Böyle düşünen biri var demiyorum iyi dikkat edin, eğer varsa diyorum ve ekliyorum, eğer yukarıdaki gibi düşünen varsa derhal o düşünceyi kafasından atsın.

ORTAK DİL BULUNMALI

Sergen hoca da kulübün durumunun farkında o nedenle transfer konusunda uçmadığını iyi biliyorum. Ancak pazarın en çürüklerinin alınmasına da kesinlikle karşı… Öyleyse bir orta yol bulunmalı. Beşiktaş önümüzdeki sezon çok daha başarılı olmak zorundadır. Bu hem maddi, hem de manevi açıdan önemli. Bugün yapılacak birkaç milyon euro'luk fedakarlık belki yeni sezonda on-yirmi milyon euro'luk kapılar açacaktır… Her şeyi ince eleyip sık dokumak şart. Yönetim de, Sergen hoca da Beşiktaş'ın başarısını istiyor ama isteklerini dile getirme şekilleri çok farklı. Ortak bir dil bulmak herkesin menfaatinedir.

BAŞKAN SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETMELİ

Ahmet Başkan'ın bu konuda çok daha detaylı düşündüğünün ve ince eleyip sık dokuduğunun farkındayım. Olması gereken de bu. Çünkü Beşiktaş'ın başarısı demek Başkan'ın istediği kadar o koltukta oturması demektir. Aynı şekilde başarısızlığın faturası da Başkan'a kesilir. O nedenle, Ahmet Başkan'ın çok büyük bir hata yapmadan bu süreci yöneteceğini ümit ediyorum. Umarım başarır.