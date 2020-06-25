Sergen kırmızı çizgidir! – Turgay Demir – Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Turgay Demir Sergen kırmızı çizgidir!

Sergen kırmızı çizgidir!

'ta iç-dış tatsız gidiyor… Caner konusu kapandı ve artık onu başka bir forma altında izleyeceğiz… Şimdi gelecek olanlara bakmak lazım. En başta da kaleci sorununun acil çözülmesi gerekiyor. Ve tabiki diğer iç transfer problemleri de halledilmeli.

AKLIN YOLUNU TAKİP ETMEK
Burada aklın yolunu takip etmek önemli… Gönderdiğiniz oyuncuya vermediğiniz rakamı, yeni gelen ve ne yapacağı belli olmayan bir oyuncuya verirseniz kimseye derdinizi anlatamazsınız… Sergen hoca akıllı, tecrübesini takımında görmek istiyor ve bu konuda ısrarlı. Yönetecilir de bu konuda hocanın söylediklerini dikkate alıyor, almalı.

ARADA BÜYÜK FARK VAR
Sergen hoca demişken… Hoca rahatsız… Sunulan transfer listeleri onun hedeflerine uygun değil… Sadece gençlerle yola çıkılmayacağını da iyi biliyor… Peki bu durumda ne olur!? Onu bilemem ama bir şekilde Sergen hoca küstürülür ya da yollar ayrılırsa, Başkan ve yönetimi zor hatta çok zor durumda kalır… şu anda Beşiktaş takımının en önemli yıldızı! Küstürmemek, bıktırmamak, usandırmamak lazım… YERİNİ

DOLDURMAK MÜMKÜN OLMAZ!
Hep söylerim, bizim ki dost tavsiyesi… İsteyen dikkate alır, istemeyen almaz… Ancak sözlerimizin dikkate alınmasıalınmaması şu gerçeği değiştirmez; Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarının göz bebeğidir! Bazıları belki şöyle düşünüyor olabilir; Sergen'i gönderirsek yerine yine öz evlatlardan birini getirirsek sıkıntı olmaz! Böyle düşünen biri var demiyorum iyi dikkat edin, eğer varsa diyorum ve ekliyorum, eğer yukarıdaki gibi düşünen varsa derhal o düşünceyi kafasından atsın.

ORTAK DİL BULUNMALI
Sergen hoca da kulübün durumunun farkında o nedenle transfer konusunda uçmadığını iyi biliyorum. Ancak pazarın en çürüklerinin alınmasına da kesinlikle karşı… Öyleyse bir orta yol bulunmalı. Beşiktaş önümüzdeki sezon çok daha başarılı olmak zorundadır. Bu hem maddi, hem de manevi açıdan önemli. Bugün yapılacak birkaç milyon euro'luk fedakarlık belki yeni sezonda on-yirmi milyon euro'luk kapılar açacaktır… Her şeyi ince eleyip sık dokumak şart. Yönetim de, Sergen hoca da Beşiktaş'ın başarısını istiyor ama isteklerini dile getirme şekilleri çok farklı. Ortak bir dil bulmak herkesin menfaatinedir.

BAŞKAN SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETMELİ
Ahmet Başkan'ın bu konuda çok daha detaylı düşündüğünün ve ince eleyip sık dokuduğunun farkındayım. Olması gereken de bu. Çünkü Beşiktaş'ın başarısı demek Başkan'ın istediği kadar o koltukta oturması demektir. Aynı şekilde başarısızlığın faturası da Başkan'a kesilir. O nedenle, Ahmet Başkan'ın çok büyük bir hata yapmadan bu süreci yöneteceğini ümit ediyorum. Umarım başarır.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 25 Haziran 2020, Perşembe
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
    1. SMS: TDE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Turgay Demir'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      TDE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA