Maç futbolcusu!

Beşiktaş kadrosu malum… Ljajic ve N'Koudou sakat ya da cezalı değil iseler kara tahtaya ilk önce bu ikili yazılır… Geçen hafta Sergen hoca antrenman performanslarına göre kadro yaptı sonuç ortada… Antrenman futbolcusu farklı, maç oyuncusu farklıdır ve bunu en iyi Sergen hoca bilir.

Eğer futbolculuğu döneminde teknik direktörleri sadece antrenman performanslarına bakıp kadro yapsalardı Sergen Yalçın asla ilk onbirde oynayamazdı!

Ancak öyle olmadı, hep oynadı, çünkü kalitesi vardı ve antrenman performansına kimse bakmadı… Şimdi Sergen hoca da önce kaliteye bakmalı… N'Koudou, Ljajic, Burak, Gökhan, Atiba, Ruiz bu takımın iskeleti...

Bunlar varken bunlar oynamalı.

Yani bence…

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Denizlispor karşısında aslında çok iyi bir Beşiktaş yoktu ama bazı oyuncular üstün performans gösterdiler.

En başta Ljajic, sonra N'Kouduo, Burak, Gökhan, Atiba… Ustalar işin kabasını aldılar, gençler de gerisini getirdiler.

Diaby iki harika vuruş yaptı, biri gol oldu, diğerinde direğe takıldı.

İnanamadım! Direğe takılana değil, gol olana… Lens garip bir adam on metre karelik bir alanda dolaşıyor ve asla "deplasmana" gitmiyor!

Korona sürecinden kalma bir alışkanlık olabilir!

Gençleri yine çok beğendim, Ersin, Rıdvan çok iyiydiler. Yenilen golde Ersin'den önce ağabeyleri Elneny ve Atiba'nın hataları vardı.

Rıdvan daha da gelişecek gibi… Erdoğan, Kartal, hepsi bizim gözbebeğimiz.

Onları abartmadan övmeye, küstürmeyecek kadar yermeye özen göstereceğiz.

Skor mu! Harika! Önümüzdeki maçlara da yansıyacak bir moral oldu bu galibiyet.

Kalan maçlarda da aynı performansı bekliyorum.

Beşiktaş'ın bu gücü mevcut...