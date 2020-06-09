Temiz bir lig

Ligimiz başlıyor. Öncelikle hayırlı, uğurlu olsun ve umalım ki, kimse bir sağlık sorunu yaşamadan tamamlayabilelim. Futbolcularımız muhtemelen bu oyuna başladıkları günden bu yana ilk kez iki ay gibi önemli bir zaman diliminde toptan uzak kaldılar... Kim, ne kadar toparladı onu ancak santra yapıldıktan sonra anlayabileceğiz...



OYUNCULAR ZORLANIR

Takımlardaki kiralık oyuncular, 30 yaş üzerindekiler, yeni sezon için başka kulüplerle anlaşmış ya da anlaşmak üzere olanların toparlanmaları bana göre çok kolay olmayacaktır. Çünkü iki aylık bir süreden sonra en azından bir ay sıkı bir çalışma gereklidir.

Dahası mental olarak futbolcuların hazırlanması, fiziki hazırlık kadar önemlidir. Dolayısıyla ilk haftadan itibaren istikrarsız görüntüleri hazır olmalıyız. Geride kalan çalkantılı dönemi sakin ve mümkün olduğunca çalışarak geçirebilen kafası rahat oyuncular, farklarını ortaya koyacaklardır. Diğerlerinin ise biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum..



TRABZON AVANTAJLI

Bir yanda şampiyonluk, diğer yanda kümede kalma mücadelesi var ve altı haftaya sığdıracağımız sekiz maçla bu iş bitecek. Şimdi gelelim öngörülerimize... Yukarıda saydığım faktörleri göz önüne aldığımda Trabzonspor'un avantajlı olduğunu düşünüyorum.

Başakşehir'in kritik oyuncularının yaşlı olması ve yine bazı önemli oyuncularının sözleşmelerinin bitiyor olması ciddi bir sorundur.

Galatasaray'da da benzer sorunlar olsa da Başakşehir'den bir adım önde olduklarını düşünüyorum.



BEŞİKTAŞ'IN İŞİ ZOR

Beşiktaş iç meselelerini çözmüş değil ve bir de kaleci konusu var.

Yani bu sekiz haftada çok fazla bir şey beklemiyorum Kartal'dan...

F.Bahçe bir-iki oyuncusu hariç ciddi bir sorun yaşamadan geçirdi bu dönemi. İyi bir çıkış yaparlarsa şaşırmam. Korona süreci nedeniyle toplumun, dünyayla birlikte yaşadığı sıkıntıları düşününce futbol biraz rahatlama sağlayabilir. Bu da hakemlere, özellikle VAR hakemine bağlı. Kritik pozisyonlarda hakemler asla kafalarına göre takılmamalı ve kesinlikle video hakeme başvurmalıdırlar.



TİLKİLERİ BIRAK EKRANA BAK

17 gün boyunca Riva'da kampta olacak hakemlerin iyi motive olacağını ve dış etkilerden de nispeten korunacaklarını düşünüyorum. Beklentim, hakem-VAR diyaloglarının son derece sağlıklı olacağı yönünde.

Kafası karışık olmayan hakemler gördüklerini çalacaklardır. Zaten bunu yapmayanın gözünün yaşına bakılmaz. Geçen sezon olduğu gibi birileri şapkadan tavşan çıkarmaya kalkar, bariz pozisyonlarda VAR'a gitmez ya da gittikleri halde gördükleri gerçeğe göre değil de kafalarındaki tilkilere göre düdük çalarlarsa; işleri biter.



FORMANIN HAKKINI VERMEK GEREKİYOR

Yeni sezon için başka takımlara imza atmış olan futbolcuları olan takımlar da dikkatli davranmalı ve şaibeden uzak kalmalıdırlar.

O futbolcuların bazıları yeni sezona yönelik hayallerine uygun davranmayı düşünebilirler! Aman dikkat!



HAKKANİYETLİ OLMALI

Tek isteğimiz adamca oynayan futbolcular, gördüklerini çalan hakemler ve sonucu sahada alın teriyle belirlenen maçlar... Çok şey mi istiyoruz bilmem ama bu isteklerimizin takipçisi olacağımızı herkes bilsin. Temiz bir lig hepimizin hakkıdır.