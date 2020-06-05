Trabzonsporlu uyan

"TFF, tüm gücüyle Trabzonspor’un yanında. Bu ekip Galatasaray’ın çözülmez denilen işini çözdü. Trabzonspor’un eli çok daha güçlü. Bu davada sonuna kadar haklı ve kazanacak"

Dikkat! Cezayı bırak, algıcılara bak! Evet Trabzonsporlular, bu günlerde en önemli konu "Trabzonspor şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemez" şeklinde algı yaratmak isteyenlere fırsat vermemek ve futbolcuların moralini yüksek tutmak. Bunu sakın ihmal etmeyin.

Kenetlenin.

Sosyal medya başta birçok yerde görüyorsunuz, birileri şimdiden Trabzonspor'u devre dışı bıraktıklarını düşünmeye başladılar. O düşünceye hizmet eden birileri de ceza üzerinden TFF ile Trabzonspor'un ilişkilerini bozmak için yazmaya, çizmeye başladılar.

İşte asıl dikkat edilmesi gereken bu algı oyunlarıdır. O nedenle uyan Trabzonsporlu, uyan ve kenetlen… Başta UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olan Servet Yardımcı ve yıllardır bu konularda büyük tecrübe kazanmış olan TFF tüm gücüyle Trabzonspor'un yanında… Galatasaray'ın çözülmez denilen işlerini bu ekip çözdü.

Trabzonspor'un durumu da Galatasaray'a benziyor. Cezayı veren UEFA değil, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu… Aynı komisyon Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkmış ve Cimbom'un Avrupa Kupaları'ndan men edilmesini istemişti… Sonuç olarak CAS'a gidildi ve bu tür durumlarda her zaman kulüplerin yanında olan UEFA'nın da Galatasaray'dan yana tavır takınmasıyla Cimbom cezadan kurtuldu.

Trabzonspor için de çok farklı bir süreç yaşanmayacak.

Çünkü Başkan Ahmet Ağaoğlu ilk seçildiğinde, Servet Yardımcı kendisini tüm UEFA heyetiyle tanıştırmış ve maddi sorunları çözmek için gençlere yönelen Başkan olarak takdir toplamıştı… Trabzonspor'un yaklaşık 5 milyon olması gerekirken yaklaşık 40 milyon euro'ya çıkan zararının büyük bölümünü kapattığını, sadece vergi ve SSK yapılandırmasında 3 ay geç kaldığını UEFA da biliyor, cezayı veren kurul da… Normal şartlarda hiçbir kulübe bu durumda ceza verilmez ve olumlu gelişmeler kulüp lehine değerlendirilirdi.

Ancak kısaca Yargı Kurulu diyeceğimiz ekip UEFA gibi futbolun marka değerini ya da kulüplerin bu marka değerine katkılarını pek düşünmüyor ve olaylara "Sözünüzü tutmadınız" noktasından bakıyor.

Trabzonspor dışında başka kulüpler de benzer sorunları yıllardır yaşadılar ve yaşıyorlar.

Benzer durumlarda kulüpler CAS'ta işlerini çözdüler.

Trabzonspor'un da çözeceğine hiç kuşku yok.

Bir kez daha altını çizelim ki, UEFA yönetim kurulu, Trabzonspor gibi finansal fair- play anlaşmalarına uymak için gayret gösteren kulüpleri destekliyor. Trabzonspor borcunun büyük bölümünü Aralık sonuna kadar çözmüş ve sadece küçük bir bölümü 2020 Mart ayına sarkmıştır.

Cezanın verilme sebebi de budur.

Bütün yıl boyunca kurala uyan, elinden gelen her şeyi yapan bir kulübün ceza almaması gerektiğini futbolun içinde olan herkes bilir ve arzu eder. Yargı Kurulu ise işin bu tarafına bakmıyor.

Şimdi yapmamız gereken milletçe kenetlenip, bu milli meselemizi savunmak ve o Yargı Kurulu'nun bardağın dolu tarafına bakmasını sağlamaktır.

Bu ülkede, spor hukuku konusunda son derece tecrübeli hukukçular var. Dahası yıllardır benzer sorunlar yaşayan kulüplerimiz artık UEFA olaylarında çok bilgili ve etkili olan yabancı hukukçularla da arkadaş gibi oldular.

Elimiz güçlü, haklıyız ve kazanacağız. Burada en önemli nokta Trabzonsporlu futbolcuların morallerinin bozulması ve şampiyonluğun kaçmasıdır.

Bir çok kişi de bu amaç uğruna çalışmaya başladı bile. O nedenle Trabzonspor camiası şampiyonluğa kenetlenmeli ve ipi göğüslemelidir. Ondan sonra bu ceza işinin halledilmemesi için hiçbir sebep yok. Özetlersek, cezadan kurtuluş parolası şudur; ŞAMPİYONLUK…