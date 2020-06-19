Tıkayın kulakları

Beşiktaş, Antalyaspor maçındaki kötü görüntüsünü düzeltmek zorunda.

Buw sadece gelecek 7 haftayı kurtarmak adına olmamalı.

Yeni sezonun daha iyi planlanabilmesi için öncelikle mevcut takımdan işi bir iskelet çıkacağın görmemiz lazım.

Çünkü 11 tane transfer yapılmayacak.

Bilemedin 5 transfer yapılır, şanslıysanız bunların da 3'ü direkt oynayacak adam olur.

Yani manzara açık. Yeni sezonda da ağırlıklı olarak bu takım sahada olacak.

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Elneny'nin gideceğini, Diaby ve Boydn'un mümkünse Lens'in gönderileceğini, Caner ile Gökhan'ın bıçak sırtında olduğunu düşünürsek; bir defa buralara direkt oynayacak ya da alternatif oyuncu alınması şart.

Öte yandan Vida, Ljajic başta bazı oyuncular satılabilir.

Bu da başka bir strateji gerektirir.

Sattığınız paraya en az onlar kadar iyi birini alamıyorsanız, satmanın da anlamı yok.

Bütün bunları değerlendirdiğimde 40 yıllık tecrübem bana şunu söylüyor: Beşiktaş bir kaleci alır, sol bekte Rıdvan'ı kullanır, sağ bek için Gökhan'ın kalacağını düşünüyorum, Vida da bir yere gitmez; stoper bölgesinde de durum idare edilir.

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Orta sahada Atiba, Dorukhan, Fatih Aksoy bana göre yeterli.

Burada en kritik nokta Beşiktaş'ın hücumda yaşadığı sıkıntıyı gidermektir.

İki kanat oyuncusu, ekmek ve su gibi şart.

Direkt oynayacak iki oyuncudan bahsediyorum.

Güven'den, Umut'tan çok fazla bir şey beklemediğim için bir de alternatif golcü mutlaka alınmalı.

Çünkü Burak'ın bir sezonda kaç maç oynadığı malum.

Boateng'in gitmesi halinde Ljajic alternatifsiz kalacağı için hiçbir şekilde faydalı olmaz.

O takdirde mutlaka Oğuzhan elde tutulmalı.

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Evet, tecrübem bunları söylüyor.

Beşiktaş'ın yaşadığı maddi problemler ortada.

Bu manzara yönetimin her istediğini yapmasına için vermez.

Ancak hiçbir şey yapmadan beklenecek kadar da kötü bir durum yok ortada.

Kanatlara Robben ya da o ayarda bir oyuncu almanız şart değil.

Doğru gençleri (muhtemelen gurbetçi) bulmak çok ama çok önemli.

Altyapıya göz ucuyla bakanlar da artık kafalarını değiştirmek zorundalar.

Yöneticiler altyapı konusunda teknik ekibe cesaret vermelidir.

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Sergen Yalçın oralardan kendisi geçmiş.

Yanındaki Ozan Köprülü, benim tanıdığım en iyi altyapı hocalarından biri.

Ozan hoca elinde büyüyen çocukları cesaretle alıp, Sergen hocaya sunmalı.

Yönetimin şampiyonluk baskısını ortadan kaldırıp, teknik kadroyu ve oyuncuları rahatlatması da çok önemli.

Aslında benim anlattıklarımın hepsi FEDA döneminde yapılmış işler.

O dönemden bazı yöneticiler de, şu andaki yönetimde görevdeler.

FEDA dönemindeki çoluk-çocuk dönemindeki kadro sohnra nasıl devleşti hep birlikte gördük.

Uzun sözün kısası; eleştirilere kulak tıkayıp gençlere güvenmenin tam zamanıdır.