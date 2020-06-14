Bırakmışlar!

Sevgili Ezgi Toper'le dün sabah yaptığımız yayında kadroyu görünce ön tarafa itiraz etmiştim. Bana göre Adem mutlaka olmalı, Boateng de yan mevkii olan santraforda değerlendirilmeliydi… Boyd ve Diaby'den verim almanın mümkün olmadığını de belirtmiştim. Sergen hoca nasıl böyle bir on bir sürdü sahaya gerçekten anlamadım. Diaby, Boateng-Boyd ve Güve dörtlüsünün ön tarafta iki pas üst üste yapma şansları bile yoktu bana göre. Onlara destek olarak arkadan Elneny gelse belki durum biraz farklılaşabilirdi ama Sergen Yalçın, Mısırlı oyuncuyu altı numara pozisyonunda kullandı. Bunu anlayabiliyorum, nispeten ayakları daha iyi olan Ruiz-Elneny işbirliği ile savunmadan daha derli-toplu çıkmayı hedefliyor. Mantıksız değil ancak böyle yaptığınızda on numara pozisyonunda mutlaka Adem Ljajic olmalı…

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Nitekim ilk yarı iki gol yerken rakip kaleye bile gidemeyen Beşiktaş, ikinci yarının başında N'Koudou ve Adem'in girmesiyle ilk yedi dakikada dört net pozisyon buldu, ikisini kale içinden çıkardılar, birini de Boyd, Boffen'in kramponuna nişanladı… Yani doğru kadro elinden geleni yaptı ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti… Umarım Sergen hoca Diaby ve Boyd'un etkisiz eleman olduklarını bugün görmüştür. Gecenin tek güzel tarafı Rıdvan ve Ersin gibi iki gencin ümit vermesiydi… Ümit demişken!.. Ümit Öztürk çok kötü bir hakem vesselam. Antalyalı oyuncunun "serbest" olan eline temas eden topa penaltı vermeyen Öztürk, yere düşen Gökhan Gönül'ün destek eline temas eden topta elle oynama kararı verdi… Şu iki kararı bile hakem olmadığının göstergesi… Bakalım Zekeriya Alp bunu ne zaman görecek.