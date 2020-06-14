Bırakmışlar! – Turgay Demir – Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Turgay Demir Bırakmışlar!

Bırakmışlar!

Sevgili Ezgi Toper'le dün sabah yaptığımız yayında kadroyu görünce ön tarafa itiraz etmiştim. Bana göre Adem mutlaka olmalı, Boateng de yan mevkii olan santraforda değerlendirilmeliydi… Boyd ve Diaby'den verim almanın mümkün olmadığını de belirtmiştim. Sergen hoca nasıl böyle bir on bir sürdü sahaya gerçekten anlamadım. Diaby, Boateng-Boyd ve Güve dörtlüsünün ön tarafta iki pas üst üste yapma şansları bile yoktu bana göre. Onlara destek olarak arkadan Elneny gelse belki durum biraz farklılaşabilirdi ama , Mısırlı oyuncuyu altı numara pozisyonunda kullandı. Bunu anlayabiliyorum, nispeten ayakları daha iyi olan Ruiz-Elneny işbirliği ile savunmadan daha derli-toplu çıkmayı hedefliyor. Mantıksız değil ancak böyle yaptığınızda on numara pozisyonunda mutlaka Adem Ljajic olmalı…

***

Nitekim ilk yarı iki gol yerken rakip kaleye bile gidemeyen , ikinci yarının başında N'Koudou ve Adem'in girmesiyle ilk yedi dakikada dört net pozisyon buldu, ikisini kale içinden çıkardılar, birini de Boyd, Boffen'in kramponuna nişanladı… Yani doğru kadro elinden geleni yaptı ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti… Umarım Sergen hoca Diaby ve Boyd'un etkisiz eleman olduklarını bugün görmüştür. Gecenin tek güzel tarafı Rıdvan ve Ersin gibi iki gencin ümit vermesiydi… Ümit demişken!.. Ümit Öztürk çok kötü bir hakem vesselam. Antalyalı oyuncunun "serbest" olan eline temas eden topa penaltı vermeyen Öztürk, yere düşen 'ün destek eline temas eden topta elle oynama kararı verdi… Şu iki kararı bile hakem olmadığının göstergesi… Bakalım bunu ne zaman görecek.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 14 Haziran 2020, Pazar
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
    1. SMS: TDE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Turgay Demir'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      TDE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA