Doğru kabloyu kesmek! – Turgay Demir – Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Doğru kabloyu kesmek!

Doğru kabloyu kesmek!

, imkanlarıyla hedefleri arasındaki dar alana sıkışmış durumda. Başkan bu sıkıntıyı ne kadar hissediyorsa, teknik patron da aynı derecede hissediyor… Çünkü son tahlilde faturayı ödeyecek olan bu iki isimdir… İki görüş var… Birincisi yönetim katına ait… Diyorlar ki, asla pahalı yapmayalım tamamen gençlere odaklanıp yolumuza öyle devam edelim… İkinci görüş Sergen hocaya ait… O da diyor ki, sadece gençlerle ya da ağırlıklı olarak gençlerden kurulu bir kadroyla şampiyonluk mücadelesi yapamayız… H H H
İlk görüşü savunanlar Sergen hocanın bir yıllık sözleşme yaptığını unutuyorlar sanırım!
Başarı için önünde sadece bir sezon olan teknik adamdan "Proje takımı yapmasını" beklemek hayalciliktir… Dahası teknik direktörü zorda bırakmaktır… Yönetim katındaki görüşü bir proje haline getirmek mümkün… O zaman alırsınız Sergen hocayı karşınıza, üç artı iki yıllık sözleşmeyi koyarsınız önüne ve dersiniz ki; proje takımı kuruyoruz!
Bunu yaptığınız takdirde ilk iki sezon şampiyonluk bekleyemezsiniz… Gelirse yine gelir de, siz camianızı böyle bir beklentiye sokamazsınız… Çünkü zordur proje takımlarıyla şampiyonluk yakalamak… İlk iki yıl gençleri kazanır Sergen hoca, ardından iki-üç sağlam takviye yapılır (1981-82'de Mehmet Ekşi, Necdet, Serdar, gençlerden kurulu proje takımına alınan yıldızlardı) ve şampiyonluk ondan sonra gelir… H H H
Bir sezonluk zamanı olan bir teknik adamın tüm transfer isteklerini geri çevirip "Bizi şampiyon yap!" noktasına getirirseniz o iş yürümez… Yani… Yanisi şu; Beşiktaş başlamadan önce bu konuda bir karar vermeli… Proje takımı mı kurulacak yoksa şampiyonluk hedefi olan bir kadro mu oluşturulacak!
Bu arada hemen belirteyim, hiç kimse, kendi tezini taraftarın sabırsızlığı ile desteklemeye falan kalkmasın.
Beşiktaş taraftarı, kartlar açık oynanır ve proje doğru şekilde uygulanırsa, gerekirse iki sezon şampiyonluk sevinci yaşamamayı göze alır ve takımına da, hocasına da destek verir… H H H
En büyük sorun, kartların gizli oynanması olur ki, bu Beşiktaş'ın yeni sezonu başlamadan kaybetmesi anlamına gelir… Yönetim net olmalı… Sergen Yalçın hocayla devam etmek istiyorlarsa, (evet bundan ciddi şüphelerim olduğu için ısrarla tekrar tekrar yazıyorum) ya hocayla uzun vadeli sözleşme yaparak proje takımı kuracaklar ya da hocanın eline şampiyonluğu önümüzdeki sezon yakalama ihtimali olan güçlü bir kadro verecekler… Belirsizlik Beşiktaş'a büyük zarar verir..
Bir an önce doğru kabloyu kesmek ve bombayı imha etmek hayati bir önem arz etmektedir.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 02 Temmuz 2020, Perşembe
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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