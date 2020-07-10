İkinci takım harikaydı!

İlk yarıyı izleyince, Beşiktaş da, ezeli rakipleri gibi koronadan etkilenmiş diye düşündüm… Ne de olsa bizim üç büyüklerin hepsi 65 yaş üstü!

İlk yarıdaki görüntü faciaydı… Öne geçmesine rağmen koruyamayan bir takım izledik… Üç pas yapamadılar… Atiba dışında ayakta kalan yoktu. Burak ve Gökhan'ın sakatlanmaları da cabası… Koita'yı durdurmayı aklından bile geçirmeyen, aksine rakibin en golcü oyuncusunun önüne 40 metrelik boş alan bırakan bir takımdı bu… Bireysel olarak falancanın kötü oynamasıyla ilgili değildi bu durum.

Takım iyi değildi… İkinci yarıda sinema tam olarak değişti… Bu defa rakiple dişe diş oynayan, tatlı sert futbola dönen, ikili mücadeleleri kazanan, kanatlardan bindiren bir Beşiktaş çıktı sahaya.

Bu durumda filanca oyuncunun iyi oynamasıyla ilgili değildi. Takım olarak iyi oynadılar. Geriden geldiler ve Kasımpaşa'ya haftalar sonra bir yenilgi tattırdılar…

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İlk yarıdaki tüm Beşiktaşlılar kötüydü, ikinci yarıdaki tüm Beşiktaşlılar iyiydi.. Bu nasıl bir değerlendirme derseniz cevabım yok ama gerçek tam olarak böyleydi… Boateng'in golü, mücadelesi ön tarafı toparladı belki farkı yaratan da buydu… İkinci yarıdaki mücadele, goller, karşılıklı ataklar harikaydı.. Son haftalarda izlediğimiz en iyi maçlardan biri oldu… Güven aynı kafayı iki kez vurdu, birinde golü yaptı sonra da göbeğini erittiğini açık-seçik ortaya koydu.Eleştiriler işe yaramış demek ki!Bu galibiyet önemli, Beşiktaş artık üçüncülük için en iddialı takım durumundadır. Haydi hayırlısı.