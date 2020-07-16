Yeniden yapılanırken!

İddialı, iddiasız tüm rakipleri kaybederken Beşiktaş kazanıyor… Oysa beklenti tam tersiydi… Sıradan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro, sakatlar, cezalılar derken dar alanda kısa paslaşmalar yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın resmen şapkadan tavşan çıkarıyor.

Sergen hoca ve ekibinin bu dönemde yaptıkları, yeni sezon öncesi hem camiaya, hem de taraftara ümit veriyor.

Sahadaki görüntüyü dikkatli izleyenler yeni sezon öncesi yapılması gereken takviyeleri de net şekilde görebiliyor.

Peki Beşiktaş o takviyeleri yapabilecek mi? Yani daha tecrübeli bir kaleci, en az iki kanat oyuncusu, bir 10 numara alabilecek mi?

Belki bir sağ ve sol bek de gerekebilir….

Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen hocaya destek verdiğini her açıklamasında tekrarlıyor.

Bu güzel bir şey…

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Umalım ki, transfer döneminde bu ilişki bu şekilde devam edebilsin. Beşiktaş yönetimi ve Başkan Çebi, yeni sezonda şampiyonluk istiyorlarsa bir şekilde finans desteği sağlamalı ve transfer yapmalıdırlar… Çünkü sözleşmesinde bir yıl yazan bir teknik adamdan genç oyuncularla yürüyüp şampiyon olmasını bekleyemezsiniz… Gençlerle yürümek demek proje takımı anlamına gelir ki, onun için en az üç yıl gerekir… Yönetimin ne yapacağını çok yakında göreceğiz… Dorukan, Fatih, Hasic, Rıdvan, Ersin gibi gençleri temel alıp etraflarını tecrübeli oyuncularla donatmak; çok sağlam bir strateji olabilir. Beşiktaş bunu 80'li yılların başında yapmış ve çok büyük başarılar elde etmişti… Burada önemli olan gençlerin enerjisini boşa harcamayacak kaliteli ve tecrübeli isimleri kadroya monte etmektir.

Yeni Atibalar bulmak diye özetleyebiliriz bu durumu… Maddi sorunlar büyük ancak şampiyonluk mücadelesinin son düzlükte tecrübe ve kaliteyle kazanıldığını unutmamak gerek.

Trabzonspor bu sezon o tecrübesizliği yaşadı, Başakşehir dört sezondur yaşıyor…

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Manzara öyle garip ki Beşiktaş, Antalya ve Kayseri maçlarını kazanmış olsa bugün bambaşka bir durumdan söz ediyor olabilirdik.

Dolayısıyla yeni sezonu planlarken her şeyi düşünmek, gençlerle tecrübeli ve kaliteli isimlerin harmanlandığı bir kadro kurmak çok önemli.

Sergen Yalçın camianın kıymetlisi… Milyonlarca Beşiktaşlı, hocanın kendi kurduğu bir takımla neler yapabileceğini görmek istiyor.

Beşiktaş taraftarının isteği bu yönde.

O nedenle Sergen Yalçın'a bu fırsatı tanımak şart.

Yeni sponsorlar bulmak, var olan sponsorlukları yenilemek bazı yeni kaynaklar yaratabilir.

Her imkan zorlanmalı ve Beşiktaş ilmek ilmek işleyerek iyi bir kadro kurmalıdır.

İki sezondur hayal kırıklığı yaşayan camia yeni sezonda heyecan duymak, sevinmek ve şampiyon olmak istiyor.

Bu sese kulak tıkamak olmaz.

Sergen hocanın heyecanını biliyoruz, o heyecana ortak olmanın bir yolunu bulmak yönetimin görevidir. Yakışan da budur.