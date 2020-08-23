Hepimiz sahadayız!

Beşiktaş, deyim yerindeyse yolda bulduğu Şampiyonlar Ligi biletini kullanabilecek mi? Benim için bütün hikaye bu... Üç maç oynayıp turları geçersen yaklaşık 30 milyon euro kazanacaksın... Süper Lig'de 40 hafta mücadele sonucunda şampiyon olsan bu kadar kazanamazsın... Hikaye bu kadar basit. O nedenle Beşiktaş yönetiminin şu güne kadar bir golcü almamış olmasını bütün kalbimle kınıyorum... Mazeret yok, ne stoper şarttı, ne sol bek, ne de orta saha... Buna karşılık iyi bir golcü almak, ekmek gibi, su gibi elzemdi... Yapamadılar, yazık ettiler. İşte PAOK maçı geldi çattı. Şımarık Yunanlılar her şekilde bu maçı kullanmaya hazırlar... Ve ne yazık ki, Beşiktaş olarak biz bu maça en iyi şekilde hazırlandık diyemiyoruz. Çünkü golcümüz yok... Larin, Güven, hangisi oynarsa oynasın işimiz zor... Evet zor ama asla imkansız değil... Beşiktaş'ın asil formalarının futbolculara katacağı güç ve motivasyon yetecektir bu maça kazanmamıza.

BİR MAÇTAN FAZLASI

Artık herkes üzerine düşeni yapmalı. Başta golcüler olmak üzere, yerli ve yabancı tüm Beşiktaşlı oyuncular yüreklerini sahaya sermeleri gerektiğini asla unutmasınlar. Dünyanın bir bölümünün bile ilgiyle izleyeceği bu maçta, 82 milyon ise ekran başına kenetlenecek... Hep söylediğimiz gibi bu, bir maçtan çok daha fazlası... Beşiktaş, Yunanistan karşısında Milli Takım olarak çıktığı için armasında şanlı Bayrağımızı taşıma hakkı elde etti. Şimdi o duyguyu bir kez daha yaşamanın ve yaşatmanın tam zamanıdır Yeni transferler Mensah, Welinton, N'Sakala bu maçla birlikte taraftarın gönlünde taht kurabilirler. Güven, Larin, N'Koudou ve diğerleri sezona başlarken eski imajlarını bir yana bırakıp yeni bir sayfa açmak istiyorlarsa tam zamanıdır.

TIRNAĞI BİLE OLAMAZ

PAOK maçını kazanmaları halinde sezon öncesi çok büyük bir moral kazanacak olan oyuncular sonraki turlara daha bir özgüvenle çıkabilirler. O zamana kadar başka takviyeler de yapılabilir.. Ancak öncelikle PAOK engelini geçmek zorundayız. Yanlış anlamayın Yunan takımını çok fazla gözümde büyütmüyorum, Beşiktaş henüz tam olarak hazır değil, endişem ondan. Yoksa PAOK, Beşiktaş'ın tırnağı olamaz... Tek maç olması ve şımarık Yunanlılar'ın bu maçı farklı boyutlara taşımış olması gerginlik kat sayısını arttıracaktır. Bu nedenle açık kanaldan yayınlanacak olması çok önemlidir. Gerçi Yunanlı fanatikler yine boş durmayacaklardır. Gümrükten itibaren Beşiktaş'ın moralini bozmak için çaba harcayacakları kesin. İşte bu nedenle oyuncularımızı bu tür zorluklara mental olarak hazırlamak, UEFA'yla iletişimde olmak, en küçük bir tersliği duyurmak çok önemlidir. Evet sahada on bir kişi oynayacak bu maçı ama iş orada bitmeyecek. Hepimize düşen görevler var. Ben dilim döndüğünce uyarımı yaptık, yönetim tedbir almalı, futbolcu da sahada işini iyi yapmalı... Bu turu geçersek hep birlikte geçeceğiz. Umalım ki, öyle olsun...