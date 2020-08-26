Vizyonsuzluk! – Turgay Demir – Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Turgay Demir Vizyonsuzluk!

Vizyonsuzluk!

Adamlar bizi çözmüş;
Necip'le önde pas yapamazsın, de devşirme sağ bek. İşin sırrı burada zaten. sahayı uzun paslarla geçen , Lens'in arkasına atılan toplarla üst üste goller buldu. Önce Giannoulis, ardından Akpom soldan girip iki asist yaptılar. Genç Tzolis de affetmedi. Ardından üçüncü gol derken tam dağıldık.
Sergen hocanın bu manzarayı seyretmesi beni çok şaşırttı. Orta sahada top tutamıyorsun ve burada rakiple savaşacak bir ortam da yok, çünkü Paok uzun oynuyor… Yani maç her haliyle Oğuzhan'ı çağırıyordu. Ozi'yi almak için 46.
Dakika beklenir mi?. Hadi o kadar bekledin bari 46'da çift santrfora dön, rakibin iki stoperi sararmış, ikili oynasak araya atılacak her topta stoperler titreyecek ama son dakikalara kadar cesaret edemedik… Söylenecek o kadar şey var ki… Boyd'un, Lens'in kaçırdıklarını on yaşında çocuk kaçırmaz. N'Kouduo, Larin ofsayta düşmekten yoruldular v.s Sahanın en iyisi Ersin'di… Hakem aleyhimize kolay penaltı çalarken lehimize olan net penaltıyı atladı.
Yani isteyene böyle bir mazeret de var.
Kadro planlamasını yapanlar umarım memnundurlar… "Büyük takım önce golcü alır" dedik, anlatamadık. Şimdi sizce soruyorum Welinton yerine Roco, N'Skala yerine Rıdvan olsa ne fark ederdi! Ve size bir soru daha; onların yerine iyi bir golcü alınmış olsa neler fark ederdi.
Hikaye bu kadar basit. bugüne kadar Avrupa'da takımlarına yenilmemişti. Dün gece bunu da başardılar!. Bu limit değil vizyon meselesidir.
Nokta!

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 26 Ağustos 2020, Çarşamba
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
    1. SMS: TDE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Turgay Demir'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      TDE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA