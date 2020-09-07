Battal boya cılız futbol – Turgay Demir – Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Battal boya cılız futbol

Battal boya cılız futbol

Üç günde neredeyse (sonradan girenler dahil) 27 farklı oyuncuyla iki maç oynadık… Kadro bildiğin battal boy maşallah… Bir takıma ne tür oyuncu lazımsa, 'da hepsinden ikişer tane var!
İyi kaleciler, iyi savunmacılar, orta alanda fiziğini iyi kullanan Okay, Ozan, Mahmut, teknik kapasitesi yüksek Orkun, Yusuf, , MHY, çabuk ve de hızlı kanat ararsanız Cengiz, Emre Kılınç, golcü mü arıyorsunuz Burak, Enes, Kenan, Ahmet Kutucu…

***

Gelin görün ki, biz böylesine bereketli bir tarladan verim alamıyoruz… Kendi sahamızda 'a yenildik, deplasmanda 40 dakika on kişi oynayan 'ı yenemedik… İyi bir pasta yapmak için her türlü malzeme var ama Şenol hoca bir türlü kıvamı tutturamıyor… Sırbistan on kişi kalmış ve baskı kurmuşuz, Nazım'la birlikte kanadı daha iyi kullanıyoruz… Bu şartlarda sahanın en etkisiz oyuncusu Enes'i çıkarmak için son dakikalara kadar beklemek akıl tutulmasıdır.

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Koca ikinci yarı oyun bizde, rakip kale önündeyiz, Hasan Ali ve Yusuf dışında şut deneyen olmadı. Maç Hakan Çalhanoğlu'nu çağırıyor ama duyan yok… Bu iki maçı da ben Şenol hocaya yazarım. Net! Malzeme kaliteli olduğu halde pastanın tadı yoksa başka kime yazılır ki!?
Bu Uluslar ligi bize hiç yaramadı hiç!

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 07 Eylül 2020, Pazartesi
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