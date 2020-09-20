Kadro farkı!

Tek farklı üstünlükler sadece maç bitince güzeldir, maç içinde değil... Beşiktaş üstün oynadığı dönemde golünü attı, ikiyi bulabileceği pozisyonlar cömertçe harcanınca Antalyaspor hep oyunda kaldı… Sonuç malum.

İlk yarıda diri, akıllı, N'Sakala, Atiba, Boyd gibi oyuncularıyla fark yaratan Beşiktaş maçın hakimiydi. Atiba'nın Ottawa'dan Toronto'ya gönderdiği topu Necip kafayla kale içine gönderince Larin'e golü yapmak kaldı… Antalyaspor'un kadrosu son derece geniş… Tamer hoca, ayaklarına güvendiği isimleri nöbetleşe kullanıyor. Amilton, Fredy, Jahoviç, Podolski, Orgill… Beşiktaş'ta bu kadar forvet özellikli oyuncu yok. Elindekilerin yarısı yorulunca, diğer yarısını kullandı.

Beşiktaş'ın iyi oynayan ve yorulan oyuncularının yerine aynı özellikle alternatif oyuncu alma şansı ise yoktu. Böyle bir takım size bir şekilde, bir gol atar, yani siz iyi oynadığınız dönemde maçı kotarmalısınız. Beşiktaş kotaramadı. Boyd her geçen gün üzerine koyuyor ama yine de harcadığı enerjinin karşılığını tam olarak tabelaya yansıtamıyor. Lens'ten bir şey olmaz. Yani etkili bir kanat oyuncusu şart.Larin bir garip!. Kaçırdıklarına bakarsan Beşiktaş'ın golcüsü olamaz dersin, ben attıklarına bakarak; idare eder, diyorum.

Hakem Halil Umut Meler, net faulleri es geçerken, faul olmayan iki pozisyonda sarı kartlarını kullandı. Yardımcısı, Antalya'nın gollük atağını erken kaldırdığı bayrakla keserken (Beşiktaş'ın yediği golden önce de top Antalyalı oyuncudan taca çıkmıştı) ne yaptıklarını anlamak hek de mümkün olmadı maalesef... Böyle hakemlere VAR sistemi ne yapsın!?