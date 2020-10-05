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Turgay Demir

Turgay Demir

05 Ekim 2020 | Pazartesi

Beşiktaş küme düşer!

Ne sahaya çıkan on bire bakarak okuyabiliriz 'ı, ne de bireysel olarak oyuncu kalitesi üzerinden doğru bir sonuca varabiliriz... Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki en kötü oyuncuları sahaya sürsek yine de bu kadar kötü oynamazlar... Bu başka bir şey. Kimse, kendi standardını bile yakalayamıyor. Koşan, mücadele eden yok... Yanından geçen topa bakanı bile bulamazsınız. Acil çözüm şart... Moraller yükseltilmeli, takıma bir özgüven takviyesi yapılmalı... Para mı dağıtılır yoksa umut mu bilemem ama bu gidiş hiç hem de hiç iyi değil. Herkes manzarayı seyreder ve kendi kendine düzelecek diye beklerse Beşiktaş küme düşer! Benden söylemesi.

Şu hale bakın gelip ilk golünü Beşiktaş'a atıyor... Geçen hafta rakip korneri çabuk kullandı diye gol yenilmişti, bu hafta ceza sahası içinde rakip santraforu unuttular. Böyle giderse sezonun en ilginç gollerini her hafta Beşiktaş yiyecek gibi görünüyor.. Gençlerbirliği dediğin bu ligin en sıradan takımlarından biri. Antalya ve Konya maçlarında kaleye gidemeyen Başkent temsilcisi Beşiktaş'ın yürüyecek hali olmadığını görünce canlandı... İlk pozisyonda golü atıp sonra da üzerine yattılar...

Durmasalar, iki, üç yaparlardı... Yazık... Son 15 dakika dışında koca Beşiktaş sahada yoktu... Yönetim bu işe mutlaka el atmalı ve oyuncularla bir toplantı yapıp onlara güven aşılamalı. Yönetimin neredeyse her fırsatta parasızlıktan şikayet etmesi, her takımı bozar... Çünkü oyuncular para için oynuyor... Bana göre Beşiktaş'ta son dönemde bu, "paramız yok" muhabbeti çok yapıldı ve kimse de moral falan kalmadı... Acil çözüm şart...

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Etiketler :
Gençlerbirliği, Beşiktaş

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