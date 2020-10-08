Sonuna kadar

Üçlü savunma oynayan Almanlara karşı ilk yarıda Efecan sağ kanadı koridor yaptı. Pozisyonlar yarattı, kendi de denedi... Yusuf Yazıcı çay-kahve söylemeye bile vakti varken, acele edince yıldızları vurdu! Biraz Alman havasındaydı bizimkiler; savunmada derli topluyduk, hücuma da kalabalık çıktık. Devreyi golsüz bitirecektik ki Draxler buna izin vermedi... İkinci yarıda da manzara çok farklı değildi. Bizim çocuklar alanlarını iyi savunurken topu kazandıkları anda da soğukkanlı paslaşmalarla özgüvenliyiz mesajı verdiler. O güzellikler içinde de golümüz geldi... Maçı izlemesem, biri golü tarif etse ve bunu kimin attığını tahmin et deseydi, bir tek Ozan'ın adını söylemezdim... Küçümsediğimden değil Ozan'dan plase beklemediğimden...

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