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Turgay Demir

Turgay Demir

08 Ekim 2020 | Perşembe

Sonuna kadar

Üçlü savunma oynayan Almanlara karşı ilk yarıda Efecan sağ kanadı koridor yaptı. Pozisyonlar yarattı, kendi de denedi... Yusuf Yazıcı çay-kahve söylemeye bile vakti varken, acele edince yıldızları vurdu! Biraz Alman havasındaydı bizimkiler; savunmada derli topluyduk, hücuma da kalabalık çıktık. Devreyi golsüz bitirecektik ki Draxler buna izin vermedi... İkinci yarıda da manzara çok farklı değildi. Bizim çocuklar alanlarını iyi savunurken topu kazandıkları anda da soğukkanlı paslaşmalarla özgüvenliyiz mesajı verdiler. O güzellikler içinde de golümüz geldi... Maçı izlemesem, biri golü tarif etse ve bunu kimin attığını tahmin et deseydi, bir tek 'ın adını söylemezdim... Küçümsediğimden değil Ozan'dan plase beklemediğimden...

***

Ardından Almanlar on dakika sıkı bir baskı kurarken soğukkanlı paslaşmalar top kaptırma yarışımıza döndü. Savunmamızın göbeği de her zamanki gibi sıkı değildi. Duran top olsa anlarım ama yine akan oyunda gol yedik. Savunmamıza yakışmadı... Neyse ki gecenin yıldızı Efecan harika oyununu golle taçlandırmadan çıkmamaya kararlıydı. EfeCAN'ımızın attığı gole, şiddetli itirazın EmreCAN'ımızdan gelmesi manidardı. Canı sağ olsun. Sonra... Sonra yine savunmamıza yakışmayan bir gol yedik ama bu gece yenilmemeye kararlıydık. Kenan önce direkten döndü, sonra Ozan'ın başlattığı atakta golü yaptı... Eksik, ziyade fark etmez, karşısında, deplasmanda üç kez geri düştükten sonra oyuna tutunmak çok önemli. Bu arada harika bir maç oldu. Tüm oyuncularımızı kutluyorum.

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Etiketler :
Almanya, Ozan

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