Futbolun ölümü!

Kazananı, kaybedeni bir yana bırakıp önce şuradan başlayalım; Gaziantep öne geçince yerlisi, yabancısı her pozisyonda kurşun yemiş gibi yere yattılar. Tam dokuz kez sıradan pozisyonlarda yatan kalkmadı ve Yaşar Kemal Uğurlu her pozisyonda zokayı yuttu.

Bu Gaziantep'e özel bir şey değil, ligimizin genel durumu bu. Yazık...

Türk futbolunu böyle bitirdiler...

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Oyuna gelince kötü maçın kısa özeti şu; Welinton sakatlandı Montero girdi dengeler değişti.

İlk yarı boyunca ağır aksak paslaşmalarla oyunu kontrol altında tutmaya çalışan bir Beşiktaş vardı. Buna karşılık Gaziantepspor top rakipteyken oyunun boyunu 20 metreye kadar düşürüp alan daraltarak Beşiktaş'ın ön bölgede etkili olmasını önledi. İyi kontrataklar da yaptılar.

İlk devre de N'Sakala, Oğuzhan, Dorukhan, Atiba, Larin, Aboubakar başta işini iyi yapan Beşiktaşlı bulmak zordu.

Devre golsüz bitecek derken, Montero erken hamle yapıp Dicko'nun daha önce de iki kez attığı feykini çok kolay yiyince ev sahibi takım öne geçti.

Kırmızı kart pozisyonunda koşmak yerine rakibine refakat eden Montero ve topa tabanla çıkan Ersin ortaklaşa intihar ettiler!

Bu vesileyle belirtmeliyim ki, Ersin'le bu iş olmaz... Beşiktaş mutlaka kaleci almalı.

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10 kişi kalan Beşiktaş maç boyu ilk kez seri paslaşmalar yaptı ve sekizinci vuruş Larin'in ayağından gol oldu.

Daha golün kutlaması bitmeden Vida garip şekilde seyredince Muhammed golü attı...

Montero'yu anladık da Vida nasıl bu kadar GEVŞEDİ onu anlamadık!

Unutmadan; Oğuzhan ve Dorukhan çıkınca ilk kez 10 yabancılı Beşiktaş izledik... Ayrıca dün, hepsi futbola da yabancıydılar!