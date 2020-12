Deha!

ergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın, zorluk derecesi yüksek karşılaşmaları, sabırlı bir bekleyiş ve özgüvenle oynayıp kazandığını biliyoruz.

Trabzon deplasmanında da aynı taktikle kazandılar, Kadıköy'de de.

Kasımpaşa maçında ise önde baskı kuran, orta alanda rakibi bozma kolaycılığının ötesine geçip "oyun kuran" bir Beşiktaş vardı. Üstelik bunu, derbilerde rakibi bozmak için kullandığı oyuncularla yaptı Sergen hoca. Yani... Çok önemli gerçek şu, oyuncuları değiştirmeden sistem üzerinde oynamalar yapabilen çok zeki bir teknik direktörü var Sergen Yalçın'ın... Misal, görev tanımlarına, oyun içindeki etkinliklerine baktığınızda derbiyi üç tane ALTI numarayla oynadığını düşünebilirsiniz (Atiba-Mensah- De Souza)... Oysa bu üç oyuncunun biri 6, diğeri 8 biri de 10 numara pozisyonuna uygun...



NUMARAYI BIRAK

Zaten işin sırrı da burada, "Numarayı bırak, verdiğim görevi yap" diyen bir teknik adam profiliyle karşı karşıyayız. Deyim yerindeyse bazı oyuncuları İsviçre çakısı gibi kullanıyor Sergen Yalçın. Buna karşılık Kasımpaşa maçını aynı pencereden izlediğimizde, orta alandaki tüm oyuncuları duruma göre 10 numara görevi üstlendiğini rahatlıkla görebiliriz... Atiba, Mensah ve De Souza'yı ihtiyaç duyduğu şekilde kullanıyor hoca ve bu üç yıldız beklentileri karşılamak için kalitelerini konuşturuyorlar.



SINIRLARI ZORLUYOR

Bir bakıma sınırları zorluyor Sergen Yalçın... Teknik kapasitesi yüksek oyuncuların rakibi ısırmasını isterken, fizik gücüyle dikkat çekenlerin de duruma göre topa hükmetmekle görevlendiriyor. İşin ilginç tarafı klasik altı numara pozisyonundaki bir oyuncu dahi ekstra görevini inanarak üstleniyor ve başarıyor da...

İşte bu teknik adama güvenmek ve saygı duymakla ilgili bir şey...



CAN KULAĞIYLA DİNLE

Her teknik direktör oyuncusundan ekstra katkı ister ve antrenmanlarda bunu empoze ederken bir yandan da denemeler yapar... Çok azı, bir oyuncudan, birden fazla bölgede verim almayı başarır. Sergen hoca bunu başaranlardan. Çünkü oyuncular kendilerine görev verenin ve ekstra bir şeyler isteyenin, daha önce bu sahalarda büyük işler yaptığını biliyorlar. O nedenle can kulağıyla dinliyorlar.



YAŞAYAN EFSANE

Ghezzal'ın, Sergen Yalçın sorusuna tek kelimeyle "Efsane" karşılığı vermesi boşuna değil...

Yaşayan efsaneyle birlikte çalıştığının farkında. Bu çok önemli.

Beşiktaş bir yandan oyununu geliştirip, kas-pas-taktik ezberi oluştururken diğer yandan maçları kazanıp özgüven depoluyor.

Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından sonra, daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor maçlarında yaşadıkları gibi Kasımpaşa'ya takılmış olsalar bir şeyler eksik kalırdı... İşi sıkı tuttular ve böyle bir sorun yaşamadılar.

SAYGIYI HAK ETMEK

Şimdi rakip lider Alanyaspor.

Takımın başında Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı Çağdaş Atan var...

Yani benzer sistemlerin savaşı olması olasıdır. Sergen Yalçın önceki tüm rakiplerine olduğu gibi, yanında yetişmiş Çağdaş Atan ve ekibine de saygı duyarak hazırlayacaktır oyuncularını. İyi futbol ve zorlu bir mücadele izleyeceğiz gibi...

Beşiktaş bu tür maçları iyi oynar. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarındaki gibi bir strateji kimseyi şaşırtmayacaktır.

Bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek kolay olmayacaktır.

Bunu başardıkları takdirde ise ligin kalanı kolaylanacaktır...

İşte o zaman çok daha başka şeyler konuşmaya başlayabiliriz.