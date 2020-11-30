Büyük oynadılar!

Beşiktaş büyük maçları, büyük oynuyor… Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe… Kartal en iyi oyunlarını, hem de aynı taktikle bu rakiplerine karşı oynadı ve kazandı… Bu işin sırrı, Sergen Yalçın zekası… Üç rakibini de, kontrollü paslaşmalarla uyuttu ve bu maçlarda Beşiktaş yakaladığı pozisyonların neredeyse tamamını gol yaptı.. Dün de değişen bir şey yoktu…

Fenerbahçe açık ara favoriydi ama Beşiktaş harika oynadı, Aboubakar nefis goller attı… Ağır çekim oynayan Fenerbahçe ilk yarıda pek bir şey yapmadı ve Beşiktaş savunmasının hatasıyla bir gol buldu. Larin ikinci sarıdan atılınca maçın şekli değişir mi diye düşündüğümüz anda, zor maçların oyuncusu Necip tam beş yıl sonra gol attı, hem de kafa golü… Helal olsun.

Sergen Yalçın'ın sonraki hamlesi, Ademi'ye tedbir olarak savunmaya N'Sakala desteği verip Ghezzal'ı çıkarmaktı ki, bu tam olarak doğru bir değişiklikti. Fenerbahçe ağır aksak paslaşmalarla ikinci golünü atıp maça ortak olmaya çalışırken 10 kişilik Beşiktaş oyun disiplininden hiç kopmadı ve önde bulabileceği boş alanları kovaladı…

N'Koudou topla buluştuğunda Sergen hocanın planı bir kez daha tutmuş oldu ve sonradan giren N'Sakala attığı golle maçı bitirdi. Tugay Kaan Numanoğlu harika yönettiği maçın sonunda verdiği uydurma penaltıyla iyi yönetimine gölge düşürdü… Son dakikada kaleci Altay'ın ceza sahası dışında topu koluyla oynaması da kırmızı karttı. Son dakikalarda eyyam yaptı vesselam. Beşiktaş bu büyük galibiyetle lig yarışına da ağırlığını koymuş oldu… Artık korksunlar!