Vida’ya ne oldu?

Ezeli rakiplerinin zorlandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş terlemeden turladı. Rakibine saygı duyarak oynayan Kartal işi sıkı tuttu ve risk almadı… Sabırlı oyunla ligde üst üste galibiyetler alan Kartal, rakibin, güçlüsü, zayıfı olmaz diyerek aynı sakinlikle oynadı ve Kupa hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Roiser'in ele avuca sığmaz oluşu, çalışkanlığı ve bir sağ bek olarak kariyerimin ilk golünü iyi bir sol vuruşla atması gecenin güzellikleri arasındaydı.

Larin ve Güven… Nasıl tanımlasam bilemiyorum! Penaltıyı kaçıran Güven Oğuzhan'ın harika asistinde topu iğne deliğinden geçirdi! Hangisi sensin be arkadaş, penaltıyı kaçıran mı, goldeki ince vuruşu yapan mı!?

Al Larin'i vur Güven'e… İki gol kaçırdı ki, golcü değil savunmacı bile kaçırmazdı! Neyse ki, bir arka direk yaptı ve Atakan'ın emeklerini boşa çıkarmadı.

Oğuzhan güçlenmeli… Diğer her şey var onda, bir tek enerjisi eksik.

Rahat rakip karşısında fazlaca ikili mücadeleye girmeden yaptı işini.

Güven'e yaptığı asist akıl doluydu.

Atakan iyi bir yetenek… Çok çabuk değil, süratli de değil ama akıllı… Daha da gelişecektir. Ersin, Utku, Kartal, 17 yaşındaki Serdar ve henüz istenilen düzeyde olmayan Hasic başta tüm diğer gençlere de güvenim tam. Yılların Vida'sına ise güvenim her geçen gün azalıyor.

Şu maçta bile hayatından bezmiş bir haldeydi… Ne oldu bu Vida'ya anlamak mümkün değil!

Sergen hoca bu konuya mutlaka el atmalı… Görüntü normal değil, asla kendini oyuna vermiyor… Bir çözüm bulmak şart… Evet Beşiktaş Kupa'ya iyi başladı… Rotasyonlu kadro rahat bir galibiyet alında lig ve Kupa'nın bundan sonrası için daha iyi şeyler düşünmek mümkün