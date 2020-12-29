Şüphe GOL lehinedir!

En çok tartışılan konudan başlayalım; top çıktı mı, çıkmadı mı?

Birincisi topun tamamının çıkmış olması demek, izdüşümünün çizginin dışında olması demek… Öyle miydi, değil miydi, bunu anlamanın tek yolu o topa üstten ya da tam çizgi hizasından bakmaktır. Yayıncı kuruluştaki görüntü ise çapraz… Yani o görüntüde top ile çizgi arasında boşluk olması çıktığı anlamına gelmez… Bir golü iptal etmek için ise kesin kanıt gerekir… Şüpheyle olmaz! Hukukla şüphe sanık lehinedir ifadesini futbola uygularsak durum şöyledir; şüphe gol lehinedir! Yani tam olarak çıktığına emin olmadığınız bir topa çıktı muamelesi yaparak gol iptal edemezsiniz. VAR da etmedi zaten.

Doğru yaptılar.

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