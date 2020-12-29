Şüphe GOL lehinedir!
En çok tartışılan konudan başlayalım; top çıktı mı, çıkmadı mı?
Birincisi topun tamamının çıkmış olması demek, izdüşümünün çizginin dışında olması demek… Öyle miydi, değil miydi, bunu anlamanın tek yolu o topa üstten ya da tam çizgi hizasından bakmaktır. Yayıncı kuruluştaki görüntü ise çapraz… Yani o görüntüde top ile çizgi arasında boşluk olması çıktığı anlamına gelmez… Bir golü iptal etmek için ise kesin kanıt gerekir… Şüpheyle olmaz! Hukukla şüphe sanık lehinedir ifadesini futbola uygularsak durum şöyledir; şüphe gol lehinedir! Yani tam olarak çıktığına emin olmadığınız bir topa çıktı muamelesi yaparak gol iptal edemezsiniz. VAR da etmedi zaten.
Doğru yaptılar.
***Gelelim maça. Beşiktaş ilk yarıda oyunu kontrol etmekte zorlansa da rakibine bir tek ciddi pozisyon verdi.
Onda da Ersin başarılıydı. İkinci yarıda ise 10 kişilik Sivasspor tamamen kapanınca Kartal daha çok topla oynasa da rakip kaleye yaklaşmakta zorlandı.
Önde Aboubakar gibi rakip savunmanın dengesini bozan bir oyuncu olmayınca orta alandaki paslaşmalar tamamen etkisiz alanda kaldı.
Güven çıkıp Larin girince manzara değişti. Güven'e göre daha hareketli bir oyuncu olan Larin, Sivasspor'un yerleşik düzenini bozdu ve ilk ciddi pozisyonda da golünü attı. Ardından hızlı bir atakta Oğuzhan siftah yaptı ve Beşiktaş net bir galibiyet aldı. Sivasspor iyi mücadele eden bir takım. Eksik kalınca moralmen de çöktüler.
Bu konuda bence takım arkadaşları Hakan Arslan'la konuşmaları gerek.
Hakan kardeşim öfkesine hakim olamadı ve durduk yere takımını eksik bıraktı. Gerçek bu.
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