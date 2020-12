12’den vurdular!

Ersin, bak genç arkadaşım; öncelikle şunu bilmelisin ki, ayağını böyle giderse Beşiktaş taraftarına Fevzi ve Tolga'yı hatırlatmaktan öte gidemezsin!.

Bu yaşta Beşiktaş kalesi sana verilmiş, ayağını iyi kullanamamak gibi basit bir sebeple bu fırsatı kaçırmak istemezsin sanırım...

Öyleyse çalış, her antrenman sonrası 30-40 metreye pas at, ayağını geliştir.

Korona sürecinde ligde her maç zor. Geçen hafta tüm rakipleri kaybetmişken kaybederek büyük fırsat kaçıran Beşiktaş bu kez aynı hatayı yapmadı. Alanya, Fenerbahçe ve Galatasaray kaybetmişken kazanan Kartal üç puandan çok daha fazlasını kazandı. Sükunet içinde galibiyete giden yollar arayan bir Beşiktaş var.

Sabırla oynuyor.

İlk yarıda kapanan Erzurumspor karşısında pozisyon üretmekte zorlandılar ama oyun disiplininden hiç kopmadılar.

Bu süreçte rakibe pozisyon vermemeleri de önemli. İkinci yarıda da strateji değişmedi ama baskının şiddeti arttı ve kanatların dışında merkezden de zorladılar Erzurum savunmasını.

Necip'in düşürülmesiyle gelen penaltı Beşiktaş'ın özgüvenini arttırırken rakibin direncini kırdı.

Ardından, N'Kouduo, İbrahimoviç şovu yapan Vida ve sonra yine Aboubakar derken 15 dakikalık fırtına dört gol getirdi.

Maçın genelinde dengeli bir Beşiktaş vardı ki, kazanılan tüm maçlardaki görüntü benzerdi.

Beşiktaş öne geçince zaten kazanıyor. Öncekilerden farklı olarak bu kez gol yemeden kazandılar!...

Darısı bundan sonraki haftalara...

Dün Aboubakar, N'Koudou, Wellington, Necip başta tüm oyuncular görevlerini iyi yaptılar.

Unutmadan… Yine bir ilki Türk futboluna kazandırdı Beşiktaş.

Artık dijital tribün var! Maç sonunda futbolcuların dijital tribündeki taraftarı selamlamaları harikaydı.