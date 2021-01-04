Sergen şah dedi!

Beşiktaş, Aboubakar ve Ghezzal gibi iki kaliteli ayağın eksik olduğu maçta, topun tek sahibi olsa bile bu zenginliği rakip kale önünde yeteri kadar pozisyona çeviremedi. Penaltı da kaçınca kolay görünen maç iyice zora girdi. Kayseri'nin tam geriye yaslanıp (İlk 45'teki topla oynama oranları 72/28 Beşiktaş lehineydi.) kontrataklarla bir fırsat golü araması beklenen bir şeydi. Yani rakip çok kapandı türünden bir şaşkınlık yaşamanın alemi yok.. Sergen hocanın da bir şaşkınlık yaşadığını sanmıyorum. Rakip kapanacak, sen de açmanın yollarını arayacaksın. Gerçek bu.

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Oyunun genelinde etkisiz bölgede pas yapmak zorunda kalan ve bozuk zeminin de etkisiyle bunu ağır çekim gerçekleştiren Kartal her zamanki araya, arkaya atılan toplarla bulduğu golleri bu kez bulmakta çok zorlandı. Kazanılan penaltıyı kaçıran Mensah'ın ondan sonra moralmen düşmesi ve Güven Yalçın'ın etkisiz haliyle uzun süre merkez santrafor olarak oynaması da Beşiktaş'ın ön bölgede istediklerini yapmasını önleyen diğer faktörlerdi. Son bölümde neşteri vuran Sergen hoca Larin'i ortaya çekerken Hasic ve Oğuzhan'ı sahaya sürdü.. Elindeki son kozlar bunlardı ve bu hareketiyle şah diyen Yalçın, rakibini mat etmeyi başardı…

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Hiç tartışmasın N'Kouduo maçın kahramanıydı ve Kayserispor'un sağ kanadını çökertti. İkinci penaltıyı kendi kullanan Fransız risk almadan sert bir vuruşla maçın üzerindeki kara bulutları dağıttı. Ardından genç Hasic golünü attı ve kendisi gibi bizleri de sevindi. Bu gençleri kazanmak gerek. Not: Penaltılarda Kayserispor savunmacıları ters ayakla, (yani önce rakibi, sonra topu hedefleyen ayaklarıyla) müdahale ettiler. Fırat Aydınus birini kendi gördü, diğerini VAR'daki Cüneyt Çakır yakaladı. İkisi de net penaltıydı.