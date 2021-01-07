Hele bakın kim gelmiş

Bugün okuyacağınız tüm yazılar Larin'le başlayacak o nedenle ben yeni bir transferi duyurarak başlamak istiyorum. Yoksa dün gecenin kralı dört dörtlük Larin'di..

Evet Beşiktaş yılın transferini yapmak üzere!

Daha önce sırasıyla, Tembeller United, Bitikler City ve Özgüvensiz FC kulüplerine defalarca kiralık verilen o oyuncu şimdilerde tekrar yeni kulübüne dönmek üzere!

O yeni transfer; Oğuzhan Özyakup… Son üç sezonda üç maç üst üste izlememiştik Oğuzhan'ı… Son üç haftadır takımda ve yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. O zaman o güzel türkü nakaratıyla yapalım sunumu; hele bakın kim gelmiş… Oğuzhan Özyakup gelmiş… Bu satırların yazarı ve maçı izleyen taraflı-tarafsız herkes dün Aboubakar'ın gol atmasını istediler!

O da çok istedi!

Anne acısı golle mi teselli bulacaktı, asla ama yine de istedik ki gol atsın. Çok isteyince olmuyor… Olmadı.

Ve Larin… Önce kilidi açtı sonra ikinci golle arkadaşlarını rahatlattı, yetmedi hattrick yaptı, o da yetmedi dörtledi… O da çok istedi Aboubakar'a attırmak, iki-üç kez de denedi… Hepsi de iyi servislerdi… Dedik ya olmadı… Beşiktaş aile… Beşiktaş takım… Beşiktaş sevgi yumağı… İnandıkları için başarıyorlar… Rizespor galibiyetinin şifreleri de bunlardı, başka bir şey değil… En önemlisi başlarında her oyuncusunu bir yıldız kabul edip öyle oynatan müthiş bir teknik adam var… Sezon boyu kullanacağını düşünerek, iskeleti bozmadan her maç bir-iki oyuncusunu dinlendiriyor. Büyük düşünüyor, büyük oynuyor Sergen Yalçın… Çok kıskanılıyor, çok. Allah nazardan saklasın…