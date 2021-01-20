Kartal’ın sırlar kitabı!

Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür... O nedenle hatırlatmak gerekir... Sezon başı... Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda yendikten sonra kendi sahasında Antalyaspor'la berabere kalmış, ertesi hafta Konya'da farklı mağlup olmuş ve sonrasında da evinde G.Birliği'ne yenilerek bay kaldığı haftaya gelmiş... Yani... Yanisi şu; dört haftada (bay dahil) bir puan almış Beşiktaş...

İşte bu manzara varken, Başkan Ahmet Nur Çebi sağlam durmasa, bu satırların yazarı başta, yapılan ağır eleştirilerin rüzgarına kapılsa Beşiktaş muhtemelen bugün çok farklı bir noktada olurdu...

Bende evelemek, gevelemek yok, kıvırma payı hiç yok, bildiğimizi söylemek inandığımız yazmak, inancımızın gereğidir... Çok net söylüyorum; o haftalarda "Bu takım kimi, nasıl yenecek, Beşiktaş küme düşebilir!" demiştim ve inanın bana bu samimi düşüncemdi...

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Ne Sergen hocaya güvenim kalmıştı, ne takıma, yönetime zaten güvenim yoktu... İşte herkes panik içine düşmüş ve "Ne olacak Beşiktaş'ın hali derken" bir kişi, dertlerini zincir yapmış bir halde, çıkış yolu arıyor ve camiayı sukunete davet ediyordu...Kim ne derse desin, eleştiriler gırla giderken, herkes sizi yerden yere vururken, sessiz kalabilmek büyük cesarettir...İşte o zor günlerde sükunetini koruyan, aklı selimden ayrılmayan ve hocasına güvenen Başkan Ahmet Nur Çebi deyim yerindeyse bugünlerin temelini atmış oldu. Sergen Yalçın da kendisine güvenen Başkan'ın güvenini boşa çıkarmamak, arkasındaki milyonlarca Beşiktaş'ın sevgisine layık olmak adına şikayet etmekten vazgeçip işine odaklandı ve Beşiktaş için sahadaki kurtuluş savaşı bu minval üzere başladı...Herkes Beşiktaş'ın önündeki beş maçlık zorlu periyodu ( Denizli Alanya ) işaret edip Kartal 'a kefen biçerken, ekibiyle işine odaklanmış bir hoca, ardında dimdik duran bir Başkan ve hocalarına güvenen bir futbolcu topluluğu her şeyi değiştirdi...

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Önüne geleni deviren, tüm derbileri kazanan ve liderlik koltuğuna kurulan Kartal kelimenin tam anlamıyla zümrüd-ü anka gibi küllerinden doğmayı başarmıştı...Yeri gelince en sert şekilde yine ben eleştiririm... Bunu bilen bilir.Ancaaaak, yiğidin hakkını yiğide vermezsem de yastığa başımı koyduğumda uyuyamam.O nedenle, Beşiktaş bugün, sınırlı kadrosuna rağmen ligin zirvesindeyse, en başta hocasına ve futbolcularına inanan bir Başkan, kendisine güvenenleri mahcup etmemek adına gecesinigündüzüne katıp tüm bilgisini konuşturan bir teknik adam ve bu ikiliye güvenip her şeylerini çimlere seren yürekli futbolcular ile arkalarında dimdik duran milyonlarca taraftar vardır...Bu manzara, bu güç birliği bozulmadıkça Kartal'ın tüm zorlukları aşıp, alışık olduğu zirvelerde tüm heybetiyle oturması sıradan bir görüntü olacaktır...