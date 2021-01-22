LAMborghini!

Beşiktaş adına çok iyi bir oyun vardı sahada… İlk 20 dakikada Karagümrük topu bıraktı, oyunun boyunu kısalttı ve bekledi… Beşiktaş beklemedi!

Hem iyi top yaptı, hem de kontra yememek için ön tarafta agresif bir baskı uyguladı… Bu manzara iki pozisyon getirdi, gol getirmedi… Hemen B planı devreye girdi… Beşiktaş baskıyı azalttı.

Savunma bölgesinde biraz zaman harcayıp Karagümrük'e gel gel yapmaya başladı… H H H

Oyunun boyu uzadı doğal olarak.

Artık kendi alanını çok iyi savunamayan ve bolca açık veren bir rakip vardı karşısında.

Vincent Aboubakar, zor şartlarda harika kontrol edip, şık bir hareketle rakibinin üzerinden aşırttığı topu dışarı göndermese sezonun en iyileri arasına girebilirdi.

Onu atamayan Kamerunlu hemen ardından Kevin N'Koudou'nun asistine hayır diyemedi… H H H

Gol sonrası beklendiği gibi Karagümrük açıldı.

Beşiktaş daha rahat pozisyonlar bulmaya başladı. Bernard Mensah'ın müthiş ayak içi, sahanın en iyisi Cyle Larin'in takipçiliği, ardından tekrar Mensah derken Kartal maçı aldı götürdü.

Bu arada üç puanla birlikte, aylar sonra Ljajic de geldi hoş geldi… Keşke attığı gol geçerli sayılsaydı, Sırp futbolcuya daha büyük moral olurdu...

H H H

Başkan, hoca, futbolcular, taraftar hepsi tek yumruk olunca Beşiktaş başka bir boyuta geçiyor adeta.

Kara Kartal'ın düşler sahnesi bu… Bir hayali var bu çocukların… İnanç, azim ve kararlılıkla bu hayalin peşinden koşuyorlar… Klas bir teknik adamın gayretlerine, alın terlerini sonuna kadar akıtan futbolcuların kararlılığı eklenince sıra dışı bir takım oldu Beşiktaş.

Görüntü Kartal olsa da kaputun altında Lamborghini (Larin, Aboubakar, Mensah) motoru var adeta. Kartal görünümlü LAMborghini bu.